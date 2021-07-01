Потопи, повалені дерева і пошкоджені будинки: що стихія наробила в Україні

Потопи, повалені дерева і пошкоджені будинки: що стихія наробила в Україні

У результаті негоди сотні населених пунктів залишились без світла.

Понад 300 населених пунктів наразі знеструмлені через негоду по всій Україні. Найбільше від потужних дощів та шквального вітру потерпають у центрі та на заході країни.

Про це повідомили у ТСН.Ранок 1 липня.

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У Львові вдруге за тиждень злива перетворила дороги на річки.

Місто потрохи оговтується від негоди, яка вирувала напередодні. Через зливу зупинялись автівки, бо вода сягала ледь не по вікна машин. Також затопило декілька вулиць у місті, підтоплено під’їзди та магазини.

"Бригади працюють, розкрижують дерева, відкриваємо дощоприймачі, щоб вода стікала. Працювати ремонті бригади будуть і в суботу, і в неділю, якщо буде в цьому необхідність", - запевнила Ірина Маруняк, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Львова.

А буревій був такої сили, що повалив 700 дерев. Вони трощили припарковані автівки та блокували проїжджу частину. Шквальний вітер зривав дахи та обрушував фасади будинків. Через пошкодження мереж припинив курсувати електротранспорт. Усю ніч працювали комунальники. Розчищали дороги від повалених дерев, електромережі теж вдалося відновити, транспорт курсує.

Нагадаємо, пять днів тому Львів уже заливало дощем. Тоді вода теж заполонила вулиці, а буревій повалив зо дві сотні дерев.

Негода вже третій день вирує одразу в декількох регіонах.

Новини України: у Львові вдруге за тиждень злива перетворила дороги на річки





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