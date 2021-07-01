Брітні Спірс програла у суді та залишається під опікунством свого батька

Суд відхилив прохання артистки про відсторонення її батька від опікунства.

Поп-співачка Брітні Спірс залишається під опікунством свого батька Джеймі Спірса.

Також читайте Забороняли вагітніти та давали наркотики: відомі зірки підтримали Брітні Спірс у справі проти опікунства її батька

Так, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилив прохання Спірс про усунення її батька з посади її єдиного опікуна, пише Variety. В матеріалах справи йдеться, що суд визнав Спірс "майже нездатною управляти своїми фінансовими ресурсами, протистояти шахрайству або неналежному впливу".

Нові судові позови - ще одна юридична невдача для Брітні, але в відмові судді немає нічого нового. Адвокат зірки подав прохання про позбавлення батька Спірс права опікунства ще в листопаді 2020 року, заявивши, що його клієнтка "боялася свого батька" і відмовиться виступати знову, якщо її батько продовжить відповідати за її кар'єру.

Брітні Спірс з батьком / Associated Press

У той час суддя відмовився відсторонити її батька від опікунства, хоча не виключив, що в майбутньому співачка зможе подавати прохання про відсторонення батька. Також тоді суддя призначив спільним опікуном фінансову компанію Bessemer Trust.

"Я хочу повернути собі своє життя": Брітні Спірс виступила в суді проти свого опікунства

Сьогоднішні документи були подані виключно для того, щоб суддя затвердив Bessemer Trust як ще одного опікуна. Також документи є підтвердженням рішення судді не усувати батька Брітні Спірс від опікунства поп-зірки.

Наступне слухання у справі призначено на 14 липня.

Нагадаємо, тиждень тому Брітні Спірс вперше за 13 років опікунства своїм батьком зробила публічну заяву в залі суду. Співачка виступала протягом 20 хвилин і за цей час розповіла, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права. Спірс розповіла, що під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "як ніби п'яною" впродовж 5 років. Крім того за словами зірки, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла мати дітей, без права видалити її.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання