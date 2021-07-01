Брітні Спірс програла у суді та залишається під опікунством свого батька

Суд відхилив прохання артистки про відсторонення її батька від опікунства.
Поп-співачка Брітні Спірс залишається під опікунством свого батька Джеймі Спірса.
Так, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилив прохання Спірс про усунення її батька з посади її єдиного опікуна, пише Variety. В матеріалах справи йдеться, що суд визнав Спірс "майже нездатною управляти своїми фінансовими ресурсами, протистояти шахрайству або неналежному впливу".
Нові судові позови - ще одна юридична невдача для Брітні, але в відмові судді немає нічого нового. Адвокат зірки подав прохання про позбавлення батька Спірс права опікунства ще в листопаді 2020 року, заявивши, що його клієнтка "боялася свого батька" і відмовиться виступати знову, якщо її батько продовжить відповідати за її кар'єру.
У той час суддя відмовився відсторонити її батька від опікунства, хоча не виключив, що в майбутньому співачка зможе подавати прохання про відсторонення батька. Також тоді суддя призначив спільним опікуном фінансову компанію Bessemer Trust.
Сьогоднішні документи були подані виключно для того, щоб суддя затвердив Bessemer Trust як ще одного опікуна. Також документи є підтвердженням рішення судді не усувати батька Брітні Спірс від опікунства поп-зірки.
Наступне слухання у справі призначено на 14 липня.
Нагадаємо, тиждень тому Брітні Спірс вперше за 13 років опікунства своїм батьком зробила публічну заяву в залі суду. Співачка виступала протягом 20 хвилин і за цей час розповіла, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права. Спірс розповіла, що під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "як ніби п'яною" впродовж 5 років. Крім того за словами зірки, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла мати дітей, без права видалити її.