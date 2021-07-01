ARTWINERY випустила лімітовану весільну колекцію ігристих

До весільного сезону 2021 компанія ARTWINERY презентувала лімітовану колекцію ігристих вин. Старт продажів починається з ігристого №1 в Україні - Артемівського напівсолодкого, яке можна буде персоналізувати під себе.

АРТЕМІВСЬКЕ Wedding Edition і ARTWINE LOVE STORY будуть випущені в обмеженій кількості і доступні до продажу тільки в інтернет-магазині виробника https://artwinery.com.ua/

"Не дивлячись на карантинні обмеження, весільний сезон цього року в самому розпалі. Ну а що за весілля без ігристого? Тому ми доповнили наш традиційний портфель лімітованою тематичною колекцією. До неї увійшли найпопулярніші ігристі на будь-який смак і гаманець. Крім унікального дизайну, ми також додали родзинку - можливість персоналізації пляшки, щоб молодята змогли створити своє унікальне весільне ігристе", - прокоментував Ігор Толкачов, генеральний директор компанії.

Як розповіли в компанії, АРТЕМІВСЬКЕ напівсолодке найбільш продається в Україні. А його весільний аналог "АРТЕМІВСЬКЕ Wedding Edition" унікальне як смаковими характеристиками, тому що більш тривалої витримки, так і своїм зовнішнім виглядом. Крім святкового дизайну, пляшка з легкістю може перетворитися саме в ваше персональне ігристе завдяки стилізованим стікерам. Веселі вираження про сучасну любов і навіть ініціали легко клеяться на саму пляшку або інші поверхні.

"Споживач стає більш вимогливим з кожним днем. Безсумнівно, головною залишається якість продукту, втім й зовнішній вигляд також дуже важливий. Одним із трендів сучасності є персоналізовані продукти. Так, народилася ідея дати можливість споживачу додати на пляшку ігристого щось від себе, - прокоментувала Надія Швець, директор з маркетингу.

Наша нова колекція дасть можливість додати весіллю або дівич-вечору своєї унікальності. Також таке ігристе може стати відмінним подарунком", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше виробник оголосив про старт сезону власних новинок і вже презентував ринку Prosecco Vittorio і нову лінійку фруктових ігристих Bubble Fruit.

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