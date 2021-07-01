Бритни Спирс проиграла в суде и остается под опекунством отца

Суд отклонил просьбу артистки об отстранении ее отца от опекунства.

Поп-певица Бритни Спирс остается под опекунством отца Джейми Спирса.

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Так, судья Верховного суда Лос-Анджелеса отклонил просьбу Спирс об устранении ее отца с должности ее единственного опекуна, пишет Variety. В материалах дела говорится, что суд признал Спирс "почти неспособной управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию".

Новые судебные иски — еще одна юридическая неудача для Бритни, но в отказе судьи нет ничего нового. Адвокат звезды подал прошение о лишении отца Спирс права опекунства еще в ноябре 2020 года, заявив, что его клиентка "боялась своего отца" и откажется выступать снова, если ее отец продолжит отвечать за ее карьеру.

Бритни Спирс с отцом / Associated Press

В то время судья отказался отстранить ее отца от опекунства, хотя не исключил, что в будущем певица сможет подавать прошение об отстранении отца. Также тогда судья назначил общим опекуном финансовую компанию Bessemer Trust.

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Сегодняшние документы были представлены исключительно для того, чтобы судья утвердил Bessemer Trust как еще одного опекуна. Также документы являются подтверждением решения судьи не устранять отца Бритни Спирс от опекунства поп-звезды.

Следующее слушание по делу назначено на 14 июля.

Напомним, неделю назад Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права. Спирс рассказала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "как будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

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