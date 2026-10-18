Футболист сборной Украины забил эффектный гол в матче МЛС

Геннадий Синчук / © Associated Press

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Украинский полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук отличился голом в матче регулярного чемпионата МЛС против "Сиэтл Саундерс".

20-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 13-й минуте открыл счет во встрече.

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Геннадий перехватил мяч в центре поля и начал контратаку "Монреаля", которую сам же и завершил точным ударом низом с линии штрафной площадки.

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Для Синчука это второй гол в нынешнем сезоне МЛС. В его активе также одна результативная передача в 20 матчах регулярного чемпионата.

Гол украинца стал единственным для его команды в этом матче. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет и игра завершилась вничью — 1:1. Синчук отыграл весь поединок.

Обзор матча

После этого матча "Монреаль" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 25 очков в 30 поединках.

Напомним, что Синчук перешел в канадский клуб в январе 2025 года из харьковского "Металлиста", подписав контракт до конца 2028-го с возможностью продления еще на один сезон.

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С тех пор он провел за "Монреаль" 42 матча, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Весной этого года Геннадий дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Польши (2:0).

Ранее сообщалось, что Забарный забил гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции.

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