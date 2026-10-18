ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Футболист сборной Украины забил эффектный гол в матче МЛС

Геннадий Синчук помог "Монреалю" взять очко в поединке против "Сиэтл Саундерс".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Геннадий Синчук

Геннадий Синчук / © Associated Press

Украинский полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук отличился голом в матче регулярного чемпионата МЛС против "Сиэтл Саундерс".

20-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 13-й минуте открыл счет во встрече.

Геннадий перехватил мяч в центре поля и начал контратаку "Монреаля", которую сам же и завершил точным ударом низом с линии штрафной площадки.

Для Синчука это второй гол в нынешнем сезоне МЛС. В его активе также одна результативная передача в 20 матчах регулярного чемпионата.

Гол украинца стал единственным для его команды в этом матче. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет и игра завершилась вничью — 1:1. Синчук отыграл весь поединок.

Обзор матча

После этого матча "Монреаль" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 25 очков в 30 поединках.

Напомним, что Синчук перешел в канадский клуб в январе 2025 года из харьковского "Металлиста", подписав контракт до конца 2028-го с возможностью продления еще на один сезон.

С тех пор он провел за "Монреаль" 42 матча, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Весной этого года Геннадий дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Польши (2:0).

Ранее сообщалось, что Забарный забил гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie