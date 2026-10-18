Папу Римского выписали из больницы после операции

Папа Римский / © Associated Press

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Папу Льва XIV выписали из больницы в Риме через четыре дня после операции по удалению злокачественной опухоли в правом легком. Врачи оценили его как достаточно здорового, чтобы вернуться в Ватикан.

Об этом сообщает vaticannews.

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По словам врачей, анализы крови и сканирование грудной клетки показали, что Папа Римский достаточно здоров, чтобы его выписали из больницы. В настоящее время он проходит физиотерапию для улучшения дыхания.

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Папа Римский / © Associated Press

Что предшествовало

У Папы Льва XIV диагностировали рак легких, однако ему успешно провели операцию по удалению нижней доли правого легкого, сообщил Ватикан в медицинском бюллетене.

Во вторник 71-летний понтифик перенес 90-минутную операцию в римской больнице «Джемелли», после чего у него диагностировали аденокарциные легкие.

«Операция прошла успешно, без осложнений», — отметили в Ватикане. Там также добавили, что после хирургического вмешательства Папа нормально пришел в себя и после короткого периода наблюдения вернулся в свою палату.

Новообразования впервые обнаружили в ходе процедур, которые в Ватикане назвали «плановым обследованием».

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Папа лично объявил миру новость об операции в воскресенье, выступая с балкона на площади Святого Петра после традиционной молитвы «Ангел Господень».

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