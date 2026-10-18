ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Папу Римского выписали из больницы после операции

Понтифик вышел из больницы пешком в сопровождении врачей, приветствуя верующих и останавливаясь, чтобы пообщаться с некоторыми из них. После этого он сел в автомобиль и отправился в сторону Ватикана.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Папа Римский

Папа Римский / © Associated Press

Папу Льва XIV выписали из больницы в Риме через четыре дня после операции по удалению злокачественной опухоли в правом легком. Врачи оценили его как достаточно здорового, чтобы вернуться в Ватикан.

Об этом сообщает vaticannews.

По словам врачей, анализы крови и сканирование грудной клетки показали, что Папа Римский достаточно здоров, чтобы его выписали из больницы. В настоящее время он проходит физиотерапию для улучшения дыхания.

Папа Римский / © Associated Press

Папа Римский / © Associated Press

Что предшествовало

У Папы Льва XIV диагностировали рак легких, однако ему успешно провели операцию по удалению нижней доли правого легкого, сообщил Ватикан в медицинском бюллетене.

Во вторник 71-летний понтифик перенес 90-минутную операцию в римской больнице «Джемелли», после чего у него диагностировали аденокарциные легкие.

«Операция прошла успешно, без осложнений», — отметили в Ватикане. Там также добавили, что после хирургического вмешательства Папа нормально пришел в себя и после короткого периода наблюдения вернулся в свою палату.

Новообразования впервые обнаружили в ходе процедур, которые в Ватикане назвали «плановым обследованием».

Папа лично объявил миру новость об операции в воскресенье, выступая с балкона на площади Святого Петра после традиционной молитвы «Ангел Господень».

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie