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Папу Римского выписали из больницы после операции
Понтифик вышел из больницы пешком в сопровождении врачей, приветствуя верующих и останавливаясь, чтобы пообщаться с некоторыми из них. После этого он сел в автомобиль и отправился в сторону Ватикана.
Папу Льва XIV выписали из больницы в Риме через четыре дня после операции по удалению злокачественной опухоли в правом легком. Врачи оценили его как достаточно здорового, чтобы вернуться в Ватикан.
Об этом сообщает vaticannews.
По словам врачей, анализы крови и сканирование грудной клетки показали, что Папа Римский достаточно здоров, чтобы его выписали из больницы. В настоящее время он проходит физиотерапию для улучшения дыхания.
Что предшествовало
У Папы Льва XIV диагностировали рак легких, однако ему успешно провели операцию по удалению нижней доли правого легкого, сообщил Ватикан в медицинском бюллетене.
Во вторник 71-летний понтифик перенес 90-минутную операцию в римской больнице «Джемелли», после чего у него диагностировали аденокарциные легкие.
«Операция прошла успешно, без осложнений», — отметили в Ватикане. Там также добавили, что после хирургического вмешательства Папа нормально пришел в себя и после короткого периода наблюдения вернулся в свою палату.
Новообразования впервые обнаружили в ходе процедур, которые в Ватикане назвали «плановым обследованием».
Папа лично объявил миру новость об операции в воскресенье, выступая с балкона на площади Святого Петра после традиционной молитвы «Ангел Господень».