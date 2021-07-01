С украинским COVID-сертификатом в Европу: корреспондент ТСН проводит эксперимент

Она имеет отрицательный ПДД-тест на коронавирус и документ о вакцинации двумя дозами AstraZeneca.

Пускают в Европу с украинским сертификатом о вакцинации ТСН решила провести эксперимент. Корреспондент Яна Слесарчук поставила цель попасть во Францию со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации и билетом в Париж.

Об эксперименте рассказала корреспондент в ТСН.Ранок 1 июля.

В "Борисполь" я приехала с посадочным талоном в Париж в телефоне, предварительно убедившись на специальном сайте МИД Украины, созданном для путешествующих, что выполняю все условия для въезда во Францию. "Если человек имеет свидетельство о вакцинации одной из вакцин, утвержденных к применению во Франции, то он может посещать Францию", — пояснил представитель ведомства Олег Николенко.

В ЕС и, в частности, во Франции признаны только четыре вакцины против коронавируса: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Украина находится в "оранжевой" зоне, поэтому для беспрепятственного туристического въезда надо показать свидетельство о вакцинации. Иначе пустят только по очень уважительной причине, а также с обязательным условием сидеть неделю на карантине.

Эксперимент ТСН: открыта ли Европа для украинского туриста с сертификатом о вакцинации

Я привилась дважды AstraZeneca, но разных производителей. Имею документальное подтверждение. Первая прививка индийская, вторая — южнокорейская. Но в международном сертификате, который могут выдать украинские семейные врачи через две недели после второй прививки, четко прописано у обоих препаратов: AstraZeneca.

Между тем на сайте МИД предупреждают: "К сожалению, французская сторона пока не анонсировала формат подтверждения так называемого "санитарного паспорта". Мы надеемся, что в ближайшее время его форма будет представлена общественности".

Сейчас в Европе такой период, говорят в МИД, когда уверенности почти ни у кого нет. Поэтому точно они могут говорить только за те страны, с которыми сами подписали двусторонние соглашения о признании. "Министерство иностранных дел сейчас работает со странами по заключению соглашения о признании сертификатов свидетельств о вакцинации. Граждане Украины, которые вакцинированы и имеют свидетельство о вакцинации, могут путешествовать в Венгрии и Молдовы. Работаем еще с рядом стран. В частности с Грузией", — говорит пресс-секретарь ведомства.

Эксперимент ТСН: на паспортном контроле оптимистично спрогнозировали путешествие с COVID-сертификатом

На французская сайте есть перечень всех признанных страной вакцин. У названия AstraZeneca в скобках стоит еще одно название: Vaxzevria — это отдельная торговая марка AstraZeneca, которую производят в Европе.

В зале ожидания таможенник на паспортном контроле оптимистично сказал, что в Париж должны пустить, ведь это же лицензирована AstraZeneca.

Впрочем, в Минздраве говорят: пока привитых индийской AstraZeneca — то есть CoviShield в Европе не ждут. "Вопросы есть несогласованным. Но мне кажется, что вопрос о CoviShield и CoronaVac будет согласован. Поскольку большое количество людей в мире им вакцинировался", — пояснил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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