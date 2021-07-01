Вступительная кампания 2021: Минздрав обнародовал госзаказ на врачей

Минздрав обнародовал данные о бюджетных местах.
Министерство здравоохранения Украины разместило госзаказ на 4658 врачей в 2021 году.
Об этом 1 июля сообщили в Минздраве.
"Такое количество бюджетных мест для абитуриентов 2021 года будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздрава", — говорится в сообщении ведомства.
Ежегодно Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки на интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, и утверждать перечень способных баз стажировки врачей (провизоров) интернов.
Младший персонал с медицинским образованием, в том числе медсестры, получают образование в учреждениях профессионального образования коммунальной или частной формы собственности, поэтому Минздрав планирует более активно сотрудничать с областями для обеспечения населения достаточным количеством квалифицированных медицинских кадров.
Напомним, выпускники уже могут регистрироваться для подачи заявлений в вузы. 1 июля уже можно регистрировать электронные кабинеты абитуриентов. Это нужно, чтобы потом подать заявления в вузы в электронной форме.