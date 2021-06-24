Вступительная кампания 2021: назвали проходные баллы для абитуриентов

Минимальный балл для участия в конкурсе на поступление — 125.

В 2021 году минимальный проходной балл для участия в конкурсе на поступление в вуз - 125 баллов.

Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки, которое появилось на сайте.

Следует заметить, что 125 — это минимальная оценка для участия в конкурсном отборе на бюджет. Впрочем, для поступления на обучение по некоторым специальностям этого не достаточно. Так, для поступления на "Право", "Публичное управления и администрирование" и "Международные отношения" необходимо 140 баллов.

Магистрам специальности "Фармация. Промышленная фармация" для вступления в бюджет или контракт нужно иметь 130 баллов.

Остались и ограничения по минимальным значениям количества баллов по второму и третьему предметам ВНО. На медицинские специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" надо иметь не менее 150 баллов. Впрочем, в этом году такое ограничение не коснется поступающих с конкурсным баллом выше 175.

Напомним, в этом году вступление на бакалавриат продлится с 1 июля, когда стартует создания Е-кабинетов, и до 30 сентября — конечная дата зачисления на обучение контрактников. Вступительная кампания 2021 в Украине для магистров началась в мае, когда они должны зарегистрироваться для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания.

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