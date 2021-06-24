В Кирилловке троих детей на матрасе унесло в открытое море

Дети находились более чем за пол километра от берега.
В Кирилловке Запорожской области правоохранители спасли троих детей, которых на матрасе унесло в море.
Об этом сообщают в пресс-службеа Нацполиции Запорожской области.
Происшествие произошло сегодня, 24 июня в 08:30 в Кирилловке. В полицию поступило сообщение, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.
Правоохранители на катере догнали матрас, когда он уже был на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские доставили детей на берег невредимыми.
С родителями детей правоохранители провели профилактическую беседу.
Напомним, что Бучанском районе Киевской области во время отдыха на Киевском море погибли отец и его две маленькие дочери. Их на матрасе унесло от берега.