В Кирилловке троих детей на матрасе унесло в открытое море

В Кирилловке троих детей на матрасе унесло в открытое море

Дети находились более чем за пол километра от берега.

В Кирилловке Запорожской области правоохранители спасли троих детей, которых на матрасе унесло в море.

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Об этом сообщают в пресс-службеа Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло сегодня, 24 июня в 08:30 в Кирилловке. В полицию поступило сообщение, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Правоохранители на катере догнали матрас, когда он уже был на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские доставили детей на берег невредимыми.

С родителями детей правоохранители провели профилактическую беседу.

Напомним, что Бучанском районе Киевской области во время отдыха на Киевском море погибли отец и его две маленькие дочери. Их на матрасе унесло от берега.

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