У Кирилівці трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море

У Кирилівці трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море

Діти перебували більш як за пів кілометра від берега.

У Кирилівці Запорізької області правоохоронці врятували трьох дітей, яких на матраці віднесло у море.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася сьогодні, 24 червня о 08:30 у Кирилівці. До поліції надійшло повідомлення, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Правоохоронці на катері наздогнали матрац, коли він уже був на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські доправили дітей на берег неушкодженими.

З батьками дітей правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, що Бучанському районі Київської області під час відпочинку на Київському морі загинули батько та його дві маленькі доньки. Їх на матрасі віднесло від берега.

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