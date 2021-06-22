Стоимость обучения в украинских университетах: какие специальности самые дорогие

Больше всего стоит контракт на популярных среди абитуриентов специальностях.

В этом году стоимость обучения на специальостях в украинских университетах выросла на 10%. Поскольку бюджетных мест на всех выпускников школ не хватит, то более 50% из них будут учиться на контрактной основе. В Украине традиционно дороже стоит обучение на самых популярных специальностях. В частности, это образование юристов, журналистов, медиков, программистов, психологов и филогив.

ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в украинских университетах на самых популярных специальностях.

Популярные среди абитуриентов специальности

Специалисты говорят, что годами в Украине популярны одни и те же специальности среди первокурсников, потому что сложился стереотип — они престижные, а также высокооплачиваемые.

"Практически ежегодно перечень "популярных специальностей" среди поступающих остается неизменной: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы. Мощная реклама, объявления поиска работы с достаточно высокой зарплатой делают свое "маркетинговое дело" - поступающие выбирают эти специальности. Но несмотря на большое количество специалистов, которые готовят по этому специальностям, на рынке спрос именно на высококвалифицированных специалистов и специалистов с опытом", — пояснил ТСН.ua эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

Кроме того, многие поступающих выбирают специальность "Среднее образование". К примеру, в прошлом году абитуриенты подали 62 тысяч заявлений. "Большое количество абитуриентов, которые выбирают эту специальность, не могут похвастаться своим высоким конкурсным баллом в отличие от тех, кто вступает на "популярные специальности". Ну, вопрос в трудоустройстве. Есть большое сомнение, что абсолютное большинство выпускников по специальности "Среднее образование" пойдут работать в школу", — добавил эксперт.

Специалист отметил, что в последние годы сложилась тенденция, когда большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают примерно десять университетов в трех городах: Киев, Харьков и Львов. К примеру, топ-3 вузов, в которых в прошлом году подали больше всего заявлений выглядит так: КНУ Шевченко (более 56 тыс. заявлений), КПИ имени Сикорского (46,7 тыс. заявлений), ЛНК Франко (более 46 тыс. заявлений).

Стоимость обучения на журналиста

КНУ Шевченко — 48000 грн

КПИ — 38500 грн

ЛНУ Франко — 28 500 грн

Львовская политехника — 30 060 грн

НАУ — 31 000 грн

КНЭУ Гетьмана — 26 200 грн

ХНУ Каразина — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 43000 грн

Стоимость обучения на психолога

КНУ Шевченко — 35300 грн

ЛНУ Франко — 28 500 грн

Львовская политехника — 30 060 грн

НАУ — 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана — 26 200 грн

ХНУ Каразина — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 37500 грн

Лингвистический университет — 13 995 грн (один семестр)

Стоимость обучения на юриста

КНУ Шевченко — 55400 грн

КПИ — 39500 грн

ЛНУ Франко — 38 255 грн

Львовская политехника — 31 000 грн

НАУ — 32 000 грн

КНЭУ Гетьмана — 38 200 грн

ХНУ Каразина — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 61000 грн

Стоимость обучения на программиста

КНУ Шевченко — 36500 грн

КПИ — 45000 грн

ЛНУ Франко — 38 255 грн

Львовская политехника — 32 000 грн — 36 000 грн

НАУ — 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана — 30 000 грн

Киево-Могилянская академия — 55000 грн

Стоимость обучения на филолога

КНУ Шевченко — 31500 грн — 48400 грн

КПИ — 40500 грн — 43800 грн

ЛНУ Франко — 30030 грн — 35195 грн

Львовская политехника — 32 000 грн

НАУ — 32 000 грн

ХНУ Каразина — 20740 грн — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 36000 грн — 50000 грн

Лингвистический университет — 13395 грн — 18695 грн (один семестр)

Стоимость обучения на маркетолога

КНУ Шевченко — 41000 грн

КПИ — 34900 грн

ЛНУ Франко — 24 942 грн

Львовская политехника — 30 060 грн

НАУ — 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана — 26200 грн — 30000 грн

ХНУ Каразина — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 42000 грн

Лингвистический университет — 13 995 грн (один семестр)

Стоимость обучения на экономиста

КНУ Шевченко — 32500 грн — 41000 грн

КПИ — 34900 грн

ЛНУ Франко — 24 942 грн

Львовская политехника — 30 060 грн

НАУ — 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана — 28200 грн — 30000 грн

ХНУ Каразина — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 39000 грн

Стоимость обучения на международных отношениях

КНУ Шевченко — 57400 грн

ЛНУ Франко — 35195 грн — 38255 грн

Львовская политехника — 30 060 грн

НАУ — 32 000 грн — 33 00

КНЭУ Гетьмана — 32 900 грн

ХНУ Каразина — 25550 грн

Киево-Могилянская академия — 62000 грн

Стоимость обучения на пилота

Национальный авиационный университет — 20000 грн — 30000 грн

Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Кожедуба — 14000 грн — 20000 грн

Летная академия Национального авиационного университета — 25500 грн — 31600 грн

Стоимость обучения на стоматолога

Медицинский университет имени Богомольца — 42000 грн

Винницкий университет Пирогова — 42440 грн

Львовский университет имени Данила Галицкого — 45200 грн

Одесский национальный медицинский университет — 43 900 грн

Стоимость обучения на специальности "Среднее образование"

КНУ Шевченко — от 31 000 грн

ЛНУ Франко — от 22 492 грн

ДНУ Гончара — от 6900 грн

ХНУ Каразина — от 16 670 грн

Киево-Могилянская академия — 23100 грн

КНЛУ — от 11883 грн

Педагогический университет Драгоманова — от 13 500 грн

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