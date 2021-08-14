Столкновения под Офисом президента: среди десятка пострадавших — оператор ТСН

Митингующие требовали отпустить задержанных на прошлой неделе в Харькове бывших бойцов "Азова", которых подозревают в разбоях и вымогательстве.

Восемь пострадавших среди силовиков и двое среди журналистов, в частности оператора ТСН Антона Филиппа сбили с ног. Так закончилась протестная акция на Банковой. "Национальный корпус" пришел к Офису президента, чтобы вступиться за бойцов "Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют ли митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную драку.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Драки, дымовые шашки и светошумовые гранаты — так на Банковой закончился митинг "Национального корпуса". Начаться он должен был в час дня. Впрочем еще с утра возле Офиса президента начали собираться правоохранители. Возле здания уже стояли инсталляции ко Дню Независимости, поэтому их взяли под охрану. Митингующих обещали пропустить во двор, но только после проверки. Объясняют, чтобы те случайно не пронесли туда взрывчатые вещества.

УНИАН

С небольшим опозданием представители "Нацкорпуса" таки пришли на Банковую. Предложение полиции пройти осмотр восприняли скептически. Переговоры продолжались минут пять. Впрочем так ничем не закончились. Митингующие начали подпирать ограждение и в конце начали прорываться силой. Полиция выставила стенку, чтобы не пропустить протестующих. Поэтому те пустили в ход шины, удочки, и файеры.

Досталось и журналистам, которые работали между границами силовиков и митингующих. Оператор ТСН Антон Филипп прямо во время съемок получил удар в голову и упал на землю. Правоохранители вытаскивали его через специальный коридор.

Новости Украины: чем закончилась акция протеста на Банковой

УНИАН

Митингующие бросались в копов файерами, педардамы и дымовыми гранатами, брызгали из газовых баллончиков. Силовики в ответ также применили газ. В какой-то момент все Банковую затянуло дымом. В это же время за спинами правоохранителей стояли сторонники "Нацкорпуса", которые все-таки прошли проверку и оказались возле Офиса президента. Пока их единомышленники дрались, они пели.

Столкновения продолжались 20 минут. В конце концов силовики и митингующие, кашляя от дыма, начали расходиться по разные стороны.

Правоохранители в мегафон вновь заявили — протестующие таки могут пройти к Офиск и провести свою акцию.

УНИАН

Отказавшись от идеи докричаться до президента на рабочем месте в выходной, митингующие решили изменить локацию — пойти к нему домой.

Возле дома в центре, где у Зеленского есть квартира, протестующие провели короткий митинг, а двор забросали файерами. Наконец объявили, ради чего собственно сегодня собрались. Они требуют отпустить задержанных на прошлой неделе в Харькове бывших бойцов "Азова", которых подозревают в разбоях и вымогательстве. А еще хотят, чтобы власть не выполняла формулу Штайнмайера и не допустила подачи воды в Крым. Митингующие пообещали, что продолжат протесты на День Независимости и в конце разошлись.

УНИАН

В полиции говорят, в результате столкновения пострадали восемь силовиков. Еще один нацгвардеец получил ранение руки.

Химические ожоги глаз и ушибы — такой диагноз поставили медики оператору ТСН. Фотографа одного из интернет-изданий митингующие избили ногами после того, как он отказался удалять фотографии с акции.

В "Нацкорпусе" заявили, что также имеют одного пострадавшего.

УНИАН

УНИАН

МВД

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