Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 августа

Больше всего случаев COVID обнаружили в Киеве — 87.
Украина по состоянию на утро 15 августа зафиксирован 695 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровело. Было проведено 30 798 тестов.
Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 87
Винницкая — 32
Волынская — 8
Днепропетровская — 58
Донецкая — 32
Житомирская — 30
Закарпатская — 0
Запорожская — 20
Ивано-Франковская — 60
Киевская — 42
Кировоградская — 2
Луганская — 11
Львовская — 16
Николаевская — 20
Одесская — 59
Полтавская — 8
Ровенская — 3
Сумская — 6
Тернопольская — 49
Харьковская — 53
Херсонская — 32
Хмельницкая — 5
Черкасская — 10
Черновицкая — 34
Черниговская — 18
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2265912 человек;
- выздоровели — 2196827 человек;
- летальных случаев — 53255.
Как сообщалось, накануне, 14 августа, было зафиксировано 1353 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 791 человек выздоровело.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".
А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будт фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране вырослодо 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.