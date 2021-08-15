Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 августа

Больше всего случаев COVID обнаружили в Киеве — 87.

Украина по состоянию на утро 15 августа зафиксирован 695 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровело. Было проведено 30 798 тестов.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 87

Винницкая — 32

Волынская — 8

Днепропетровская — 58

Донецкая — 32

Житомирская — 30

Закарпатская — 0

Запорожская — 20

Ивано-Франковская — 60

Киевская — 42

Кировоградская — 2

Луганская — 11

Львовская — 16

Николаевская — 20

Одесская — 59

Полтавская — 8

Ровенская — 3

Сумская — 6

Тернопольская — 49

Харьковская — 53

Херсонская — 32

Хмельницкая — 5

Черкасская — 10

Черновицкая — 34

Черниговская — 18

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2265912 человек;

выздоровели — 2196827 человек;

летальных случаев — 53255.

Как сообщалось, накануне, 14 августа, было зафиксировано 1353 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 791 человек выздоровело.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будт фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране вырослодо 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

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