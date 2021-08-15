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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 августа

УНИАН

Больше всего случаев COVID обнаружили в Киеве — 87.

Украина по состоянию на утро 15 августа зафиксирован 695 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровело. Было проведено 30 798 тестов.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 87
    Винницкая — 32
    Волынская — 8
    Днепропетровская — 58
    Донецкая — 32
    Житомирская — 30
    Закарпатская — 0
    Запорожская — 20
    Ивано-Франковская — 60
    Киевская — 42
    Кировоградская — 2
    Луганская — 11
    Львовская — 16
    Николаевская — 20
    Одесская — 59
    Полтавская — 8
    Ровенская — 3
    Сумская — 6
    Тернопольская — 49
    Харьковская — 53
    Херсонская — 32
    Хмельницкая — 5
    Черкасская — 10
    Черновицкая — 34
    Черниговская — 18

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2265912 человек;
  • выздоровели — 2196827 человек;
  • летальных случаев — 53255.

Как сообщалось, накануне, 14 августа, было зафиксировано 1353 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 791 человек выздоровело.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будт фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране вырослодо 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

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