Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 14 августа зафиксировано 1 353 новых подтвержденных случаей коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 791 человек выздоровела.
Об этом сообщили в пресс-служба Миндрава Украины.
Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 99 детей и 33 медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 641 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах: Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.
За все время пандемии в Украине уже заболело коронавирусом 2 265 217 человек; выздоровели — 2 196 589; умерло — 53 238.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:
- методом ПЦР — 24 962 человека,
- методом ИФА — 9 121 человек,
- экспресс-тестами — 17 068 человек.
Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 13 августа, было зафиксировано 1 263 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели.
В Украине в течение последних трех месяцев на коронавирус болели преимущественно вакцинированные против COVID-19 граждане. Только 0,7% людей — те, которые имели прививки, и все же подхватили коронавирус.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".
А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.
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