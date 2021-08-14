Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 14 августа зафиксировано 1 353 новых подтвержденных случаей коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 791 человек выздоровела.

Об этом сообщили в пресс-служба Миндрава Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 99 детей и 33 медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 641 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах: Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

За все время пандемии в Украине уже заболело коронавирусом 2 265 217 человек; выздоровели — 2 196 589; умерло — 53 238.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР — 24 962 человека,

методом ИФА — 9 121 человек,

экспресс-тестами — 17 068 человек.

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 13 августа, было зафиксировано 1 263 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели.

В Украине в течение последних трех месяцев на коронавирус болели преимущественно вакцинированные против COVID-19 граждане. Только 0,7% людей — те, которые имели прививки, и все же подхватили коронавирус.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

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