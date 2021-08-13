Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 13 августа зафиксирован 1263 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели. Было проведено 47 335 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
220931
|
166
|
5255
|
3
|
213699
|
468
|
Винницкая
|
71889
|
30
|
1710
|
1
|
69750
|
28
|
Волынская
|
62372
|
6
|
1205
|
0
|
61074
|
0
|
Днепропетровская
|
137138
|
70
|
4554
|
7
|
131667
|
19
|
Донецкая
|
92351
|
84
|
2424
|
7
|
89118
|
50
|
Житомирская
|
89110
|
25
|
1815
|
2
|
86942
|
35
|
Закарпатская
|
62374
|
22
|
1611
|
0
|
60557
|
0
|
Запорожская
|
105797
|
62
|
2462
|
2
|
102732
|
12
|
Ивано-Франковская
|
87106
|
31
|
2109
|
0
|
84722
|
12
|
Киевская
|
128583
|
45
|
2781
|
1
|
125067
|
17
|
Кировоградская
|
20807
|
6
|
863
|
0
|
19779
|
4
|
Луганская
|
27571
|
54
|
982
|
1
|
26082
|
29
|
Львовская
|
138675
|
78
|
3703
|
2
|
134137
|
33
|
Николаевская
|
70633
|
30
|
1872
|
1
|
68483
|
13
|
Одесская
|
142790
|
99
|
3030
|
3
|
138417
|
93
|
Полтавская
|
78572
|
34
|
1876
|
1
|
76337
|
5
|
Ровенская
|
79908
|
24
|
1209
|
0
|
78464
|
8
|
Сумская
|
78810
|
54
|
1346
|
0
|
77044
|
25
|
Тернопольская
|
70611
|
46
|
1205
|
0
|
68992
|
15
|
Харьковская
|
150242
|
78
|
3625
|
3
|
145388
|
33
|
Херсонская
|
37028
|
63
|
1196
|
9
|
35051
|
59
|
Хмельницкая
|
89625
|
39
|
1899
|
0
|
87274
|
17
|
Черкасская
|
82459
|
34
|
1327
|
0
|
80617
|
15
|
Черновицкая
|
80468
|
42
|
1803
|
0
|
78293
|
13
|
Черниговская
|
58014
|
41
|
1355
|
1
|
56112
|
4
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2263864 человека.
- Выздоровели — 2195798.
- Летальных случаев — 53217.