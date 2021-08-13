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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 августа

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 13 августа зафиксирован 1263 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели. Было проведено 47 335 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

220931

166

5255

3

213699

468

Винницкая

71889

30

1710

1

69750

28

Волынская

62372

6

1205

0

61074

0

Днепропетровская

137138

70

4554

7

131667

19

Донецкая

92351

84

2424

7

89118

50

Житомирская

89110

25

1815

2

86942

35

Закарпатская

62374

22

1611

0

60557

0

Запорожская

105797

62

2462

2

102732

12

Ивано-Франковская

87106

31

2109

0

84722

12

Киевская

128583

45

2781

1

125067

17

Кировоградская

20807

6

863

0

19779

4

Луганская

27571

54

982

1

26082

29

Львовская

138675

78

3703

2

134137

33

Николаевская

70633

30

1872

1

68483

13

Одесская

142790

99

3030

3

138417

93

Полтавская

78572

34

1876

1

76337

5

Ровенская

79908

24

1209

0

78464

8

Сумская

78810

54

1346

0

77044

25

Тернопольская

70611

46

1205

0

68992

15

Харьковская

150242

78

3625

3

145388

33

Херсонская

37028

63

1196

9

35051

59

Хмельницкая

89625

39

1899

0

87274

17

Черкасская

82459

34

1327

0

80617

15

Черновицкая

80468

42

1803

0

78293

13

Черниговская

58014

41

1355

1

56112

4

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2263864 человека.
  • Выздоровели — 2195798.
  • Летальных случаев — 53217.

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