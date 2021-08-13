Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 13 августа зафиксирован 1263 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели. Было проведено 47 335 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 220931 166 5255 3 213699 468 Винницкая 71889 30 1710 1 69750 28 Волынская 62372 6 1205 0 61074 0 Днепропетровская 137138 70 4554 7 131667 19 Донецкая 92351 84 2424 7 89118 50 Житомирская 89110 25 1815 2 86942 35 Закарпатская 62374 22 1611 0 60557 0 Запорожская 105797 62 2462 2 102732 12 Ивано-Франковская 87106 31 2109 0 84722 12 Киевская 128583 45 2781 1 125067 17 Кировоградская 20807 6 863 0 19779 4 Луганская 27571 54 982 1 26082 29 Львовская 138675 78 3703 2 134137 33 Николаевская 70633 30 1872 1 68483 13 Одесская 142790 99 3030 3 138417 93 Полтавская 78572 34 1876 1 76337 5 Ровенская 79908 24 1209 0 78464 8 Сумская 78810 54 1346 0 77044 25 Тернопольская 70611 46 1205 0 68992 15 Харьковская 150242 78 3625 3 145388 33 Херсонская 37028 63 1196 9 35051 59 Хмельницкая 89625 39 1899 0 87274 17 Черкасская 82459 34 1327 0 80617 15 Черновицкая 80468 42 1803 0 78293 13 Черниговская 58014 41 1355 1 56112 4

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2263864 человека.

Выздоровели — 2195798.

Летальных случаев — 53217.

Новости мира: американские ученые описали еще более опасный штамм коронавируса "Йота"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку