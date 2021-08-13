Более миллиона кустов: в Донецкой области пшеничное поле засеяли коноплей

Более миллиона кустов: в Донецкой области пшеничное поле засеяли коноплей

Наркоплантацию обнаружили благодаря аэроразведке.

В Донецкой области возле поселка Магнуш полиция обнаружила и уничтожила гектар посевов конопли. Наркоплантацию обустроили посреди пшеничного поля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Известно, что злоумышленники вырастили миллион двести тысяч кустов. Плантацию марихуаны среди зерна обнаружили благодаря аэроразведке. Ее с целью профилактики правоохранители проводят регулярно.

Несколько кустов, которые копы вырвали руками, отправили на экспертизу. Остальные наркопосевы перепахали спецтехникой. А вот "наркофермеров" еще предстоит установить и найти.

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Новости Украины: в Донецкой области полиция уничтожила гектар посевов конопли посреди поля

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