Родители Софии просят помочь им собрать средства на операцию для дочери

Ребенку нужно установить металлическую конструкцию, которая будет держать ее позвоночник.

Идиопатический S-образный сколиоз IV степени с отклонением 50 и 47 градусов не дает нормально развиваться Софийке. Его уже можно исправить только благодаря операции.

"Еще в совсем маленьком возрасте — в три года — Софийке впервые озвучили диагноз сколиоз. «Франковские врачи диагноз озвучили, но сейчас уже понимаю, что предложенные ими методы «лечения» ничего общего с реальным лечением не имели. Делали все возможное. Даже вправляли позвоночник», — рассказывает мама девочки.

Но ситуация не улучшалась, ребенок рос и недостаток только усиливалась.

«Один из врачей рекомендовал корсет типа Шено. Мы сделали и стали носить, но мнение наших врачей отличалась и некоторые категорически выступали против корсета. Напуганные их комментариями, мы отказались от его ношения», — добавляет мама девочки.

Два года назад искривление позвоночника начало заметно прогрессировать, а с началом созревания — недостаток усилилась настолько, что начала представлять угрозу для здоровья.

«Софийка на глазах меняется... Сейчас сильные боли в ногах и позвоночнике, из-за смещения внутренних органов начались нарушения в мочевыделительной системе. Из дома почти не выходит: в школу и обратно. Замкнулась в себе и очень комплексует из-за внешности», — рассказывает женщина.

Родители снова обратились к врачам и услышали однозначный ответ, что столь сильное искривление уже нужно исправлять только операцией с установкой конструкции, которая будет держать позвоночник в правильном положении. Стоимость такой операции будет превышать 200 000 гривен. Софийка растет в многодетной семье и у них нет возможности покрыть расходы на оперативное вмешательство. Поэтому надеются, что неравнодушные люди, хотя бы небольшими суммами помогут им собрать необходимые средства.

«Каждая гривна приблизит этого, когда-то радостного ребенка, к мечте о равной спинке и жизни без боли», — говорит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168 75742887 8609

ВОЛКОВА ИВАННА ВАСИЛЬЕВНА

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку