В Николаевской области под дверью дома взорвалась граната

В Николаевской области под дверью дома взорвалась граната

Инцидент произошел ночью, полиция ищет злоумышленников.

В Николаевской области в полицию обратилась 49-летняя женщина, которая сообщила, что в ее дворе прогремел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской области.

В результате взрыва поврежден фасад летней кухни и оконное стекло здания. Сама домовладелица и жильцы дома не пострадали.

С места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от РГД-5.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.

Напомним, 6 августа в Николаеве на частный двор бросили гранату. К счастью, никто не пострадал.

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