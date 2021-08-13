В Николаевской области под дверью дома взорвалась граната

Инцидент произошел ночью, полиция ищет злоумышленников.
В Николаевской области в полицию обратилась 49-летняя женщина, которая сообщила, что в ее дворе прогремел взрыв.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской области.
В результате взрыва поврежден фасад летней кухни и оконное стекло здания. Сама домовладелица и жильцы дома не пострадали.
С места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от РГД-5.
Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.
Напомним, 6 августа в Николаеве на частный двор бросили гранату. К счастью, никто не пострадал.