В Николаеве прогремел взрыв: в частный двор бросили гранату

Домовладелица и жильцы дома не пострадали.
Сегодня, 6 августа, в Николаеве неизвестный во двор частного дома бросил гранату. В результате взрыва поврежден автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Об инциденте полиции заявила хозяйка дома — 50-летняя женщина.
Следственно-оперативная группа изъяла обломки взрывчатки и отправила на экспертизу. Предварительно, это была РГД-5.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и проводят расследование.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Напомним, в Полтавской области суд вынес приговор бывшему правоохранителю, который бросил в женщину гранату. В результате женщина получила ранения, а мужчина — срок.