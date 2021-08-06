В Николаеве прогремел взрыв: в частный двор бросили гранату

В Николаеве прогремел взрыв: в частный двор бросили гранату

Домовладелица и жильцы дома не пострадали.

Сегодня, 6 августа, в Николаеве неизвестный во двор частного дома бросил гранату. В результате взрыва поврежден автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Об инциденте полиции заявила хозяйка дома — 50-летняя женщина.

Следственно-оперативная группа изъяла обломки взрывчатки и отправила на экспертизу. Предварительно, это была РГД-5.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и проводят расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Напомним, в Полтавской области суд вынес приговор бывшему правоохранителю, который бросил в женщину гранату. В результате женщина получила ранения, а мужчина — срок.

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