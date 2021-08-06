Остался без финала: украинский каратист завоевал "бронзу" Олимпиады-2020

Станислав Горуна проиграл в полуфинальной схватке.

Украинский каратист Станислав Горуна не сумел выйти в финал на Олимпийских играх-2020.

В полуфинале 32-летний украинец не справился с представителем Италии Луиджи Бузой - 0:3. Таким образом, Горуна автоматически получил бронзовую награду в весовой категории до 75 кг.

Отметим, что Горуна занял второе место в квалификационной группе (2 победы, ничья и поражение).

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 14 медалей - одна золотая, три серебряные и десять бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 6 августа в нашей онлайн-трансляции.

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