Олімпійські Ігри 2020

Олімпійські ігри-2020 - XXXII літня Олімпіада, наймасштабніші міжнародні спортивні змагання, що проводиться кожні чотири роки.

Олімпійські ігри-2020 повинні були відбутися влітку 2020 року в столиці Японії Токіо, однак через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 були перенесені на рік пізніше.

Коли стартує Олімпіада-2020

Нові терміни проведення змагань: 23 липня - 8 серпня 2021 року.

Церемонія відкриття намічена на п’ятницю, 23 липня, о 20:00 за місцевим часом. В Україні в цей час буде 14:00 . Церемонія закриття Олімпійських ігор запланована на неділю, 8 серпня, о 14:00 за київським часом.

Частина змагань розпочнеться ще до церемонії відкриття. Олімпійські турніри з футболу та софтболу стартують 21 липня, а кваліфікаційні змагання з академічного веслування і стрільби з лука - 23 липня.

Де будуть відбуватися Олімпійські ігри-2020

Основна кількість всіх змагань відбудеться в Токіо. Крім японської столиці та її передмість змагання прийматимуть Йокогама (бейсбол, софтбол), Фукусіма (бейсбол, софтбол), Сайтама (баскетбол), Адзіномото (футбол, регбі), Асака (стрільба).

Через ймовірну спеку в Токіо олімпійський марафон і змагання зі спортивної ходьби проведуть у Саппоро, який також прийме частину футбольних матчів. Місцем для турніру з вітрильного спорту повинен стати острів Еносіма, а змагання з серфінгу розраховують влаштувати на пляжі міста Тіба.

Загалом змагання відбуватимуться на 40 різних локаціях, більшість з яких зосереджена в Токіо. Головною ареною Ігор стане Національний стадіон Японії на 80 тисяч місць, побудований спеціально до Олімпіади-2020.

Чи пустять на трибуни глядачів

Олімпіада-2020 відбудеться без уболівальників у Токіо та трьох сусідніх префектурах. Таке рішення напередодні Ігор ухвалила японська влада з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Утім, на декілька арен в інших японських містах глядачі все ж таки зможуть прийти. Але дозволено заповнити стадіони лише на 50% від їхньої загальної місткості (але не більше 10 тисяч глядачів).

Раніше організатори обіцяли пускати на стадіони тільки японських вболівальників, а приїзд іноземців заборонили.

Види спорту на Олімпійських іграх-2020

До програми Олімпіади в Токіо включено 33 види спорту, в яких буде розіграно 339 комплектів нагород.

Серед 33 видів спорту є чотири дебютанти: карате, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння. Крім того, до програми Олімпіади вперше від Пекіну-2008 повертаються бейсбол / софтбол.

Вперше на дорослих Олімпійських іграх будуть представлені баскетбол 3х3, фристайл-BMX, змішані естафети в легкій атлетиці та плаванні, а також змішані командні змагання в дзюдо, стрільбі з лука і триатлоні.

Хто представить Україну на Олімпійських іграх у Токіо

На найголовнішому спортивному форумі честь України захищатимуть 157 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна

Бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лисенко

Боротьба: Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський - вільна, Оксана Лівач, Тетяна Кіт, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белінська - жіноча, Ленур Терімов, Парвіз Насібов, Жан Беленюк - греко-римська

Важка атлетика: Ірина Деха, Каміла Конотоп

Велосипедний спорт: Яна Беломоїна - маунтінбайк, Олена Старікова, Любов Басова - трек, Анатолій Будяк, Валерія Кононенко - шосе

Веслування академічне: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверікова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук

Веслувальний слалом: Вікторія Ус

Спортивна гімнастика: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варінська

Художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Боднарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар'я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин

Карате: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна

Кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова

Легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ірина Климець, Ірина Новожилова, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф'єва, Дар'я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Ганна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур

Плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Христина Панчішко

Синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко

Стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова

Стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич

Стрільба стендова: Ірина Маловічко

Стрибки на батуті: Микола Просторов

Стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесарь, Анна Письменська, Софія Лискун

Сучасне п'ятиборство: Павло Тимощенко

Теніс: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок

Теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова

Триатлон: Юлія Єлістратова

Фехтування: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька

Які країни пропустять Олімпіаду-2020

На Олімпійських іграх в Токіо виступлять спортсмени з понад 200 країн. Офіційно відмовилася від участі в Іграх Північна Корея (КНДР), пояснивши це бажанням захистити своїх спортсменів від коронавірусу.

Російська Федерація відсторонена від Олімпійських ігор через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступатимуть на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ROC), яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях буде замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучатиме вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

Крім того, кількість квот для російських спортсменів у легкій та важкій атлетиці зменшена через допінгові санкції.

Де дивитися Олімпійські ігри-2020

В Україні офіційним транслятором Олімпіади в Токіо є телеканал UA: Перший. ТСН.ua буде в онлайн-режимі висвітлювати всі головні події та розповідати про здобутки українських спортсменів на Іграх-2020