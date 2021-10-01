Олимпийские Игры 2020

Олимпийские игры 2020 - XXXII летняя Олимпиада, самые масштабные международные спортивные соревнования, которые проводят каждые четыре года.

Олимпийские игры-2020 должны были состояться летом 2020 года в столице Японии Токио, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 были перенесены на год позже.

Когда стартует Олимпиада-2020

Новые сроки проведения соревнований: 23 июля - 8 августа 2021 года.

Церемония открытия намечена на пятницу, 23 июля, в 20:00 по местному времени. В Украине в это время будет 14:00. Церемония закрытия Олимпийских игр запланирована на воскресенье, 8 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Часть соревнований начнется еще до церемонии открытия. Олимпийские турниры по футболу и софтболк стартуют 21 июля, а квалификационные соревнования по академической гребле и стрельбе из лука - 23 июля.

Где будут проходить Олимпийские игры-2020

Основное количество всех соревнований состоится в Токио. Кроме японской столицы и ее пригородов соревнования будут принимать Йокогама (бейсбол, софтбол) Фукусима (бейсбол, софтбол), Сайтама (баскетбол), Адзиномото (футбол, регби), Асака (стрельба).

Из-за вероятной жары в Токио олимпийский марафон и соревнования по спортивной ходьбе проведут в Саппоро, который также примет часть футбольных матчей. Местом для турнира по парусному спорту должен стать остров Эносима, а соревнования по серфингу рассчитывают устроить на пляже города Тиба.

Всего соревнования будут проходить на 40 различных локациях, большинство из которых сосредоточено в Токио. Главной ареной Игр станет Национальный стадион Японии на 80 тысяч мест, построенный специально к Олимпиаде-2020.

Пустят ли на трибуны зрителей

Олимпиада-2020 пройдет без болельщиков в Токио и трех соседних префектурах. Такое решение накануне Игр приняли японские власти с целью предотвращения распространения коронавируса.

Впрочем, на несколько арен в других японских городах зрители все же смогут прийти. Но разрешено заполнить стадионы только на 50% от их общей вместимости (но не более 10 тысяч зрителей).

Ранее организаторы обещали пускать на стадионы только японских болельщиков, а приезд иностранцев запретили.

Виды спорта на Олимпийских играх-2020

В программу Олимпиады в Токио включены 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Среди 33 видов спорта есть четыре дебютанта: каратэ, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание. Кроме того, в программу Олимпиады впервые с Пекина-2008 возвращаются бейсбол / софтбол.

Впервые на взрослых Олимпийских играх будут представлены баскетбол 3х3, фристайл-BMX, смешанные эстафеты в легкой атлетике и плавании, а также смешанные командные соревнования в дзюдо, стрельбе из лука и триатлоне.

Кто представит Украину на Олимпийских играх в Токио

На главном спортивном форуме честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Бадминтон: Артем Почтарев, Мария Улитина

Бокс: Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лысенко

Борьба: Василий Михайлов, Александр Хоцяновский - вольная, Оксана Ливач, Татьяна Кот, Ирина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белинская - женская, Ленур Теримов, Парвиз Насибов, Жан Беленюк - греко-римская

Тяжелая атлетика: Ирина Деха, Камила Конотоп

Велосипедный спорт: Яна Беломоина - маунтинбайк, Елена Старикова, Любовь Басова - трек, Анатолий Будяк, Валерия Кононенко - шоссе

Гребля академическая: Игорь Хмара, Станислав Ковалев

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Юрий Вандюк, Дмитрий Янчук, Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Юлия Юрийчук

Гребной слалом: Виктория Ус

Спортивная гимнастика: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун, Диана Варинская

Художественная гимнастика: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная, Анастасия Возняк, Ева Малащук, Мариола Бондарчук, Мария Высочанская, Дарья Дуда

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябали, Яков Хаммо, Дарья Билодид, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин

Каратэ: Анита Серегина, Анжелика Терлюга, Станислав Горуна

Конный спорт: Александр Продан, Инна Логутенкова

Легкая атлетика: Андрей Проценко, Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский, Эдуард Забуженко, Иван Лосев, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Никита Нестеренко, Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко, Игорь Мусиенко, Александр Погорилко, Никита Барабанов, Даниил Даниленко, Владислав Мазур, Сергей Смелик, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ирина Климец, Ирина Новожилова, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук, Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Евгения Прокофьева, Дарья Михайлова, Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодная, Виктория Калюжная, Анна Шевчук, Наталья Пироженко-Чорномаз, Наталья Семенова, Яна Гладийчук, Наталья Стребкова, Мария Миколенко, Алина Логвиненко, Яна Качур

Плавание: Владислав Бухов, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Игорь Трояновский, Сергей Фролов, Сергей Шевцов, Дарья Зевина, Кристина Панчишко

Синхронное плавание: Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно, Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Вероника Гришко

Стрельба из лука: Алексей Гунбин, Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова

Стрельба пулевая: Павел Коростылев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш, Елена Костевич

Стрельба стендовая: Ирина Маловичко

Прыжки на батуте: Николай Просторов

Прыжки в воду: Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий, Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун

Современное пятиборье: Павел Тимощенко

Теннис: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Людмила Киченок, Надежда Киченок

Теннис настольный: Коу Лей, Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова

Триатлон: Юлия Елистратова

Фехтование: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар, Анатолий Герей, Ольга Харлан, Елена Кривицкая

Какие страны пропустят Олимпиаду-2020

На Олимпийских играх в Токио выступят спортсмены из более чем 200 стран. Официально отказалась от участия в Играх Северная Корея (КНДР), объяснив это желанием защитить своих спортсменов от коронавируса.

Российская Федерация отстранена от Олимпийских игр из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено.

Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

Кроме того, количество квот для российских спортсменов в легкой и тяжелой атлетике уменьшено из-за допинговых санкций.

Где смотреть Олимпийские игры-2020

В Украине официальным транслятором Олимпиады в Токио является телеканал UA: Перший. ТСН.ua будет в онлайн-режиме освещать все главные события и рассказывать о достижениях украинских спортсменов на Играх-2020