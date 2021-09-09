МОК усунув КНДР від Олімпіади-2022: названі причини несподіваного рішення

Шанс для участі в Іграх у спортсменів все ще є.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив команду КНДР від участі в зимовій Олімпіаді-2022 у китайському Пекіні.

Таке покарання винесене у зв'язку з тим, що влада країни не відпустили своїх спортсменів на літні Ігри-2022 у Токіо (Японія), пославшись на ситуацію з пандемією коронавірусу. Тим самим КНДР порушила Олімпійську хартію, повідомляється на сайті МОК.

Проте, північнокорейські спортсмени все ж матимуть шанс виступити в Пекіні у 2022 році у статусі нейтральних атлетів.

Олімпійські ігри-2020 тривали від 23 липня до 8 серпня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Участь у них взяли близько 11 тисяч спортсменів із 205 країн. Всього було розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.

КНДР була єдиною країною із числа членів МОК, чиї спортсмени не брали участь в Олімпіаді-2020 у Токіо.

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