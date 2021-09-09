В Україні зміниться внутрішній сертифікат вакцинації, їх буде два: подробиці

В Україні зміниться внутрішній сертифікат вакцинації, їх буде два: подробиці

"Жовтий" і "зелений" сертифікати будуть для внутрішнього використання.

В Україні для вакцинованих від COVID-19 будуть доступними два внутрішніх сертифікати - "зелений" і "жовтий". Перший буде доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, а другий - видаватиметься після першої дози.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю з медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

За його словами, "зелений" і "жовтий" сертифікати будуть використовуватися всередині країни. Він пояснив, що головною різницею між сертифікатами буде їхній термін дії.

Читайте також: Україна запускає COVID-сертифікати в "Дії": покрокова інструкція для отримання "ковідного документа"

"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями", - пояснив Кузін.

Кузін додав, що фактично власники "зеленого" чи "жовтого" сертифіката матимуть однакові привілеї під час посилення карантину, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Нагадаємо,19 серпня Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським, а тому дозволяють громадянам України вільно подорожувати з ними.

Українці зможуть отримати в "Дії" одразу два COVID-сертифікати - внутрішній і зовнішній. Останній потрібен для подорожей до ЄС, а внутрішнім зможуть скористатися громадяни України під час майбутнього локдауну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: іноземцям полегшили в'їзд – прикордонники перевіряють COVID-сертифікати електронно

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання