Київ розривають вибухи

Київ перебуває під атакою / © Associated Press

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Сьогодні, 16 лстопада, у Києві лунають вибухи — столицю атакують ударні дрони.

Зараз у столиці триває «жовта загроза». Місцева влада не повідомляє поки що деталей ворожих ударів.

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Нагадаємо, російська армія вночі атакувала Україну 158 дронами типу Shahed, «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 131 дрон. Проте дрони влучили в 19 місцях, ще в 11 впали уламки.

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На Запоріжжі російські атаки вбили двох людей і поранили ще двох. У селі Біленьке FPV-дрон убив чоловіка, у Хортицькому районі Запоріжжя загинула жінка.

У Дніпрі є загибла людина та 10 постраждалих. У місті постраждали будинки, горіли автівки.

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