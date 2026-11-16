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Київ розривають вибухи
У столиці чутно звуки вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Сьогодні, 16 лстопада, у Києві лунають вибухи — столицю атакують ударні дрони.
Зараз у столиці триває «жовта загроза». Місцева влада не повідомляє поки що деталей ворожих ударів.
Нагадаємо, російська армія вночі атакувала Україну 158 дронами типу Shahed, «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 131 дрон. Проте дрони влучили в 19 місцях, ще в 11 впали уламки.
На Запоріжжі російські атаки вбили двох людей і поранили ще двох. У селі Біленьке FPV-дрон убив чоловіка, у Хортицькому районі Запоріжжя загинула жінка.
У Дніпрі є загибла людина та 10 постраждалих. У місті постраждали будинки, горіли автівки.