- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по обласному центру — у будинках повибивало вікна
У Дніпрі внаслідок атаки дронів пошкоджені будинки. За останніми даними влади, одна жінка отримала поранення.
Уночі росіяни влаштували атаку по Дніпру — пошкоджені кілька багатоповерхових будинків.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
«Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони. Інформацію про постраждалих уточнюємо», — зазначив він.
За його даними, 44-річна жінка дістала поранень. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, росіяни атакували село Біленьке Запорізької області. Є загиблий.
Уночі російські війська продовжили атакувати Вінницьку область. Під ударом опинився об’єкт критичної промисловості.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: