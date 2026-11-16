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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
208
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1 хв

Удар по обласному центру — у будинках повибивало вікна

У Дніпрі внаслідок атаки дронів пошкоджені будинки. За останніми даними влади, одна жінка отримала поранення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Уночі росіяни влаштували атаку по Дніпру — пошкоджені кілька багатоповерхових будинків.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони. Інформацію про постраждалих уточнюємо», — зазначив він.

За його даними, 44-річна жінка дістала поранень. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, росіяни атакували село Біленьке Запорізької області. Є загиблий.

Уночі російські війська продовжили атакувати Вінницьку область. Під ударом опинився об’єкт критичної промисловості.

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