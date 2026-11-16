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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар по областному центру — в домах выбило окна

В Днепре в результате атаки дронов повреждены дома. Власти уточняют всю информацию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

Ночью россияне устроили атаку по Днепру — повреждены несколько многоэтажных домов.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Взрывной волной выбило окна и изуродовало балконы. Информацию о пострадавших уточняем», — отметил он.

Напомним, россияне атаковали село Беленькое Запорожской области. Есть погибший.

Ночью российские войска продолжили атаковать Винницкую область. Под ударом оказался объект критической индустрии.

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