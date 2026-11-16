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- Украина
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Удар по областному центру — в домах выбило окна
В Днепре в результате атаки дронов повреждены дома. Власти уточняют всю информацию.
Ночью россияне устроили атаку по Днепру — повреждены несколько многоэтажных домов.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Взрывной волной выбило окна и изуродовало балконы. Информацию о пострадавших уточняем», — отметил он.
Напомним, россияне атаковали село Беленькое Запорожской области. Есть погибший.
Ночью российские войска продолжили атаковать Винницкую область. Под ударом оказался объект критической индустрии.
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