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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Киев разрывают взрывы

В столице слышны звуки взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Киев находится под атакой

Киев находится под атакой / © Associated Press

Сегодня, 16 ноября, в Киеве раздаются взрывы — столицу атакуют ударные дроны.

Сейчас в столице продолжается «желтая угроза». Местные власти не сообщают пока деталей вражеских ударов.

Напомним, российская армия ночью атаковала Украину 158 дронами типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 131 дрон. Однако дроны попали в 19 местах, еще в 11 упали обломки.

В Запорожье российские атаки убили двух человек и ранили еще двоих. В селе Беленькое FPV-дрон убил мужчину, в Хортицком районе Запорожья погибла женщина.

В Днепре есть погибший человек и 10 пострадавших. В городе пострадали дома, горели автомобили.

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