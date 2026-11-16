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- Украина
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Киев разрывают взрывы
В столице слышны звуки взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.
Сегодня, 16 ноября, в Киеве раздаются взрывы — столицу атакуют ударные дроны.
Сейчас в столице продолжается «желтая угроза». Местные власти не сообщают пока деталей вражеских ударов.
Напомним, российская армия ночью атаковала Украину 158 дронами типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 131 дрон. Однако дроны попали в 19 местах, еще в 11 упали обломки.
В Запорожье российские атаки убили двух человек и ранили еще двоих. В селе Беленькое FPV-дрон убил мужчину, в Хортицком районе Запорожья погибла женщина.
В Днепре есть погибший человек и 10 пострадавших. В городе пострадали дома, горели автомобили.