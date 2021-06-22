Вартість навчання в українських університетах: які фахи найдорожчі

Найбільше вартує контракт на популярних серед абітурієнтів фахах.

Цього року вартість навчання на фахах в українських університетах виросла на 10%. Оскільки бюджетних місць на всіх випускників шкіл не вистачить, то понад 50% з них навчатимуться на контрактній основі. В Україні традиційно найдорожче коштує навчання на найбільш популярних спеціальностях. Зокрема, це освіта юристів, журналістів, медиків, програмістів, психологів та філологів.

ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах на найбільш популярних спеціальностях.

Популярні серед абітурієнтів фахи

Фахівці кажуть, що роками в Україні популярні одні й ті самі спеціальності серед першокурсників, бо склався стереотип - вони престижні, а також високооплачувані.

"Практично кожного року перелік "популярних спеціальностей" серед вступників залишається незмінний: право, менеджмент, філологія, комп’ютерні науки, економіка, фінанси. Потужна реклама, оголошення пошуку роботу з достатньо високою зарплатою роблять свою "маркетингову справу" - вступники обирають саме ці спеціальності. Але незважаючи на велику кількість фахівців, які готують за цим спеціальностям, на ринку попит саме на висококваліфікованих фахівців та фахівців з досвідом", - пояснив ТСН.ua експерт із питань освіти Андрій Черних.

Крім того, багато вступників обирають фах "Середня освіта". Приміром, торік абітурієнти подали 62 тисячі заяв. "Велика кількість вступників, які обирають цю спеціальність, не можуть похвалитися своїм високим конкурсним балом на відміну від тих, хто вступає на "популярні спеціальності". Ну, питання щодо працевлаштування. Є великий сумнів, що абсолютна більшість випускників по спеціальності "Середня освіта" підуть працювати до школи", - додав експерт.

Фахівець наголосив, що протягом останніх років склалася тенденція, коли більшість вступників на бюджетну форму навчання обирають приблизно десять університетів в трьох містах: Київ, Харків та Львів. До прикладу, топ-3 вишів, до яких торік подали найбільше заяв має такий вигляд: КНУ Шевченка (понад 56 тисяч), КПІ імені Сікорського (46,7 тис. заяв), ЛНК Франка (понад 46 тис. заяв).

Вартість навчання на журналіста

КНУ Шевченка - 48 000 грн

КПІ - 38 500 грн

ЛНУ Франка - 28 500 грн

Львівська політехніка - 30 060 грн

НАУ - 31 000 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 26 200 грн

ХНУ Каразіна - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 43 000 грн

Вартість навчання на психолога

КНУ Шевченка - 35 300 грн

ЛНУ Франка - 28 500 грн

Львівська політехніка - 30 060 грн

НАУ - 26 000 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 26 200 грн

ХНУ Каразіна - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 37 500 грн

Лінгвістичний університет - 13 995 грн (один семестр)

Вартість навчання на юриста

КНУ Шевченка - 55 400 грн

КПІ - 39 500 грн

ЛНУ Франка - 38 255 грн

Львівська політехніка - 31 000 грн

НАУ - 32 000 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 38 200 грн

ХНУ Каразіна - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 61 000 грн

Вартість навчання програміста

КНУ Шевченка - 36 500 грн

КПІ - 45 000 грн

ЛНУ Франка - 38 255 грн

Львівська політехніка - 32 000 грн - 36 000 грн

НАУ - 26 000 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 30 000 грн

Києво-Могилянська академія - 55 000 грн

Вартість навчання на філолога

КНУ Шевченка - 31 500 грн - 48 400 грн

КПІ - 40 500 грн - 43 800 грн

ЛНУ Франка - 30 030 грн - 35 195 грн

Львівська політехніка - 32 000 грн

НАУ - 32 000 грн

ХНУ Каразіна - 20 740 грн - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 36 000 грн - 50 000 грн

Лінгвістичний університет - 13 395 грн - 18 695 грн (один семестр)

Вартість навчання на маркетолога

КНУ Шевченка - 41 000 грн

КПІ - 34 900 грн

ЛНУ Франка - 24 942 грн

Львівська політехніка - 30 060 грн

НАУ - 26 000 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 26 200 грн - 30 000 грн

ХНУ Каразіна - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 42 000 грн

Лінгвістичний університет - 13 995 грн (один семестр)

Вартість навчання на економіста

КНУ Шевченка - 32 500 грн - 41 000 грн

КПІ - 34 900 грн

ЛНУ Франка - 24 942 грн

Львівська політехніка - 30 060 грн

НАУ - 26 000 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 28 200 грн - 30 000 грн

ХНУ Каразіна - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 39 000 грн

Вартість навчання на міжнародних відносинах

КНУ Шевченка - 57 400 грн

ЛНУ Франка - 35 195 грн - 38 255 грн

Львівська політехніка - 30 060 грн

НАУ - 32 000 грн - 33 00 грн

КНЕУ ім. Гетьмана - 32 900 грн

ХНУ Каразіна - 25 550 грн

Києво-Могилянська академія - 62 000 грн

Вартість навчання на пілота

Національний авіаційний університет - 20 000 грн - 30 000 грн

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Кожедуба - 14 000 грн - 20 000 грн

Льотна академія Національного авіаційного університету - 25 500 грн - 31 600 грн

Вартість навчання на стоматолога

Медичний університет імені Богомольця - 42 000 грн

Вінницький університет мені Пирогова - 42 440 грн

Львівський університет імені Данила Галицького - 45 200 грн

Одеський національний медичний університет - 43 900 грн

Вартість навчання за фахом "Середня освіта"

КНУ Шевченка - від 31 000 грн

ЛНУ Франка - від 22 492 грн

ДНУ Гончара - від 6 900 грн

ХНУ Каразіна - від 16 670 грн

Києво-Могилянська академія - 23 100 грн

КНЛУ - від 11 883 від

Педагогічний університет Драгоманова - від 13 500 грн

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