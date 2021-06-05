Рейтинг університетів Києва: куди вступати в 2021 році

Вартість навчання в університеті залежить від престижності навчального закладу та спеціальності.

У столиці нараховують понад 30 вищих навчальних закладів - класичних вишів, академій, інститутів, консерваторій, але одного консолідовано рейтингу університетів Києва немає. Тому ми вирішили розповісти цьогорічним абітурієнтам про найпопулярніші серед вступників виші - які обирали їхні попередники, аби там отримати освіту. Безперечно, перед початком Вступної кампанії 2021 в Україні ця інформація для них буде актуальною.

ТСН.ua склав рейтинг університетів Києва, зібрав актуальну інформацію про виші та вартість навчання (2020-2021 навчальний рік - ціни на нинішній рік виші не оприлюднили ще).

В основу свого рейтину ми взяли торішній список Міносвіти за кількістю поданих заяв до того чи того вишу в столиці.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1 місце у рейтингу)

В університеті є 12 факультетів, серед яких історичний, географічний, кібернетики, соціології, філософії тощо, а також десять інститутів, зокрема Міжнародних відносин, Журналістики, Філології, Права та Військовий інститу.

Вартість навчання в університеті залежить від спеціальності:

галузі природничих та гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математики та статистки - від 31 тис. грн.

переклад з іноземних мов - 31,5 тис. - 48,4 тис.

інформаційні технології - від 35,3 тис.

журналістика - 48 тис.

право - 55,4 тис.

міжнародні відносини - 57,4 тис.

Правила приймання до КНУ імені Шевченка оприлюднені на сайті.

ТСН.ua

КПІ імені Ігоря Сікорського (2 місце в рейтингу)

В КПІ є 15 факультетів та вісім інститутів, зокрема прикладного та системного аналізу, аерокосмічних технологій. Відомий інститут і своїм Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

природничі науки - від 15,6 тис.

гуманітарні науки - 38,6 тис. - 41,8 тис.

журналістика - 36 тис.

інженерія - 15,6 тис. - 22,4 тис.

інформаційні технології - 25,9 тис. - 33,3 тис.

Правила приймання до КПІ оприлюднені на сайті.

КПІ

Київський національний торговельно-економічний університет (3 місце в рейтингу)

Для бакалаврів доступне навчання на 11 факультетах. Зокрема, торгівлі та маркетингу, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, економіки, менеджменту та психології, інформаційних технологій.

Вартість року навчання на спеціальностях різниться:

право, економіка, менеджмент, журналістика, готельно-ресторанна справа - 27,6 тис.

комп'ютерні науки, інженерія - 23,4 тис.

облік і оподаткуваня - 23,4 тис.

міжнародний туризм - 25,8 тис.

Правила приймання до КНТЕУ оприлюднені на сайті.

Фото з відкритих джерел

Національний авіаційний університет (4 місце в рейтингу)

В університеті є десять факультетів, зокрема - аерокосмічний, юридичний, кібербезпеки, транспорту, економіки, соціальних комунікацій, архітектури. Виш також має кафедру військової підготовки та Навчально-науковий інститут неперервної освіти.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

авіаційна техніка, машинобудування, радіотехіка, інженерія - від 17 тис.

транспортні технології - 23 тис.

інформаційні технології - 26 тис.

авіаційний транспорт - 30 тис.

журналістика - 31 тис.

міжнародні відносини - від 32-33 тис.

право, філологія - 32 тис.

Інформація про приймання до НАУ оприлюднені на сайті.

Фото з відкритих джерел

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (5 місце в рейтингу)

В університеті є шість факультетів та чотири інститути, серед яких Юридичний та Інформаційних технологій в економіці.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

фінанси, економіки та управління - 22,7 тис.

управління персоналом, психологія, політологія - 22,8 тис.

торгівля - 27,2 тис.

міжнародна економіка, право - 28,6 тис.

Правила приймання до КНЕУ оприлюднені на сайті.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (6 місце в рейтингу)

Університет готує студенітв на 17 факультетах. Зокрема, інженерно-педагогічний, мистецтв імені Анатолія Авдієвського, педагогіки і психології, природничо-географічної освіти та екології, спеціальної та інклюзивної освіти, української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, фізичного виховання.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

педагогіка, математика, середня освіта - 14,9 тис.

фізичне виховання - 19,5 тис. - 21, 9 тис.

філософія - 17,4 тис.

хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тис.

іноземна філологія - 21,9 тис. -26,1 тис.

туризм - 22,8 тис.

Правила приймання до університету Драгоманова можна подивитися на сайті.

Київський університет імені Бориса Грінченка (7 місце в рейтингу)

В університеті шість навчальних інститутів, зокрема, Інститут людини, Інститут журналістики, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, а також чотири факультети: інформаційних технологій та управління, здоров’я, фізичного виховання і спорту, сторико-філософський, права та міжнародних відносин.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

філологія - від 18,5 тис. до 26,3 тис.

журналістика - 26,3 тис.- 27,1 тис.

педагогіка - 17,6 тис.

міжнародні відносини - 24,5 тис.

математика - 14,5 ти.

політологія - 24,5 тис.

Правила приймання до Університету Грінченка оприлюднені на сайті.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (8 місце в рейтингу)

НУБіБ має 13 факультетів (харчових технологій, інформаційних технологій, землеворядкування, захисту росли, ветеринарний, аграрного менеджменту тощо) та три інститути.

Вартість року навчання на спеціальностях різниться:

харчові технології - 21,6 тис.

землевпорядкування - 23,5 тис.

конструювання та дизайн - 19,6 тис. - 21,6 тис.

інформаційні технології - 24,7 тис.

журналістика - 25,8 тис.

філологія - 25,9 тис.

ветеринарна медицина - 27,7 тис.

Правила приймання до університету можна подивитися на сайті.

Києво-Могилянська академія (9 місце в рейтингу)

КМА має шість факультетів для бакалаврів: гуманітарних наук, економічних наук, інформатики, правничих наук, природничих наук та соціальних наук і соціальних технологій.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

природничі науки - 21 тис.

гуманітарні науки - 32 тис. - 45 тис.

журналістика - 35 тис.

маркетинг - 37,5 тис.

комп'ютерні науки - 50 тис.

право - 55 тис.

міжнародні відносини - 56 тис.

Правила приймання до Могилянки оприлюднені у них на сайті.

УНІАН

Київський національний лінгвістичний університет (10 місце в рейтингу)

В університеті є шість факультетів: германської філології, романської філології і перекладу, перекладознавства, сходознавства, економіки і права, слов'янської філології.

Інформації про вартість навчання немає. Правила приймання до Лінгвістичного університету оприлюднені на сайті.

Національний університет харчових технологій (11 місце в рейтингу)

В університеті є три інститути: харчових технологій, інженерно-технічний та економіки та управління, а також три факультети: біотехнології та екологічного контролю, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, автоматизації і комп’ютерних систем.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

харчові технології - 19,8 тис.

туризм, готельно-ресторанна справа - 24 тис

банківська справа, міжнародні економічні відносини - 22,1 тис.

комп'ютерні науки - 21 тис.

економіка - 22, 1 тис.

журналістика - 24,9 тис.

Правила приймання до НУХТ оприлюднені на сайті.

Національний транспортний університет (12 місце в рейтингу)

Для абітурієнтів доступні 5 факультетів: автомеханічний, транспортного будівництва, менеджменту, логістики та туризму, економіки та права, транспортних та інформаційних технологій.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

комп'ютерні науки, менеджмент, торгівля, маркетинг - 17,2 тис.

право -19 тис.

машинобудування - 10,4 тис.

будівництво та

цивільна інженерія - 12,2 тис.

транспортні технології - 17,3 тис.

автомобільний транспорт - 12,8 тис.

Інформація про приймання до НТУ оприлюднені на сайті.

Київський національний університет будівництва і архітектури (13 місце в рейтингу)

У виші є сім факультетів: архітектурний, будівельний, автоматизації та інформаційних технологій, будівельно-технологічний, геоінформаційних систем та інженерних систем і екології.

Вартість року навчання на спеціальностях різниться:

економіка, маркетинг, товарознавство - 18,5 тис.

дизайн - 21 тис.

архітектура - 27 тис.

інформаційні системи, комп'ютерна інженерія - 21 тис.

землеустрій, геодезія - 17 тис.

автомобільні дороги - 18 тис.

екологія - 15 тис.

Правила приймання до КНУБА оприлюднені на сайті.

Національний медичний університеті імені О. Богомольця (14 місце в рейтингу)

У навчальному закладі є дев'ять факультетів, серед яких медичний, стоматологічний, фармацевтичний, медико-психологічний, та 87 кафедр.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

медицина - 31,1 тис.

педіатрія - 29,5 тис.

стоматологія - 40 тис.

фармація - 29,5 тис.

Інформація щодо приймання до Медичного університету оприлюднені на сайті.

www.nr2.ru

Національна академія внутрішніх справ (15 місце в рейтингу)

Академія готує фахівців за спеціальностями "Право", "Правоохоронна діяльність" та "Психологія".

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

право - 27 тис.

психологія - 20 тис.

правоохоронна діяльність - 19 тис.

Правила приймання до університету оприлюднені на сайті.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (16 місце в рейтингу)

В університеті є Інститут екранних мистецтв, а також факультет театрального мистецтва та загальноуніверситетські кафедри (філології, суспільних наук, музичного виховання, сценічної мови).

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

режисура - від 19 тис. до 38,9 тис.

акторське мистецтво театру і кіно - 39 тис.

кінооператор - 38,4 тис.

диктор та ведучий - 39 тис.

звукорежисер - 39 тис.

Інформація щодо приймання до Карпенка-Карого оприлюднені на сайті.

Цьогорічна вступна кампанія лише на старті: випускники шкіл закінчують підготовку до ЗНО-2021, потім у них почнеться головний етап - складання тестів, а наостанок - подавання заяв до обраного університету, вступні іспити та конкурси для вступу на омріяну спеціальність.

Торік, до першої десятки у рейтингу кращих вишів України за кількістю поданих заяв увійшло сім столичних вишів. Це понад 250 тисяч заяв від абітурієнтів. Як бачимо, обираючи тут чи іншу спеціальність у столичному навчальному закладі, вступники так чи інакше зупиняють свій вибір на тих, які займають кращі позиції в рейтигу університетів Києва.

Новини України: як випускникам 2021 року обрати професію в сучасних реаліях карантину

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