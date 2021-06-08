Рейтинг вишів України: куди вступати у 2021 році

Вартість навчання в університеті залежить від престижності навчального закладу та спеціальності.

Часто абітурієнти, визначившись з майбутньою спеціальністю, обирають заклад для навчання з огляду на рейтинг вишів України. У підпорядкуванні Міносвіти перебуває понад 130 вищих навчальних закладів, зокрема, класичні університети, академії, інститути, консерваторії. Куди піти здобувати омріяну професію,обрати часто нелегко. Тому ми вирішили допомогти майбутнім абітурієнтам.

ТСН.ua склав рейтинг найкращих вишів України та зібрав інформацію про університети та вартість навчання (2020-2021 навчальний рік - ціни на нинішній рік виші не оприлюднили ще).

Рейтинги університетів складають за різними показниками. Ми вирішили в основу свого взяти торішній рейтинг Міносвіти за кількістю поданих заяв до того чи того вишу.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1 місце у рейтингу)

Торік до столичного вишу абітурієнти подали понад 56 тисяч заяв на бакалаврат та магістратуру. В університеті є 12 факультетів, серед яких історичний, географічний, кібернетики, соціології, філософії тощо, а також десять інститутів, зокрема Міжнародних відносин, Журналістики, Філології, Права та Військовий інститу.

Вартість навчання в університеті залежить від спеціальності:

галузі природничих та гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математики та статистки - від 31 тис. грн.

переклад з іноземних мов - 31,5 тис. - 48,4 тис.

інформаційні технології - від 35,3 тис.

журналістика - 48 тис.

право - 55,4 тис.

міжнародні відносини - 57,4 тис.

Правила приймання до КНУ імені Шевченка оприлюднені на сайті.

КПІ імені Ігоря Сікорського (2 місце в рейтингу)

Минулого року абітурієнти подали до закладу 46,7 тис. заяв. В КПІ є 15 факультетів та вісім інститутів, зокрема прикладного та системнрго аналізу, аерокосмічних технологій. Відомий інститут і своїм Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

природничі науки - від 15,6 тис.

гуманітарні науки - 38,6 тис. - 41,8 тис.

журналістика - 36 тис.

інженерія - 15,6 тис. - 22,4 тис.

інформаційні технології - 25,9 тис. - 33,3 тис.

Правила приймання до КПІ оприлюднені на сайті.

Львівський національний університет імені Івана Франка (3 місце в рейтингу)

Львівський університет опинився на третьому місці за кількістю заяв від абітурієнтів - подано понад 46 тис. У закладі є 19 факультетів, серед яких біологічний, економічний, іноземних мов, журналістики, педагогічної освіти, прикладної інформатики та математики, юридичний.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

природничі науки, математика і статистика - від 18,9 тис.

педагогіка, гуманітірні науки - від 19,

інформаційні технології - 18,9 тис. - 34,4 тис.

журналістика - 23,7 тис.

гуманітарні науки - 26,1 тис. - 32 тис.

міжнародні відносини - 32 тис. - 34,4 тис.

право - 34,4 тис.

Правила приймання до ЛНУ імені Франка оприлюднені на сайті.

Національний університет "Львівська політехніка" (4 місце в рейтингу)

Торік інститут отримав 42,4 тис. заяв від абітурієнтів. У ньому є 16 навчально-наукових інститутів. Зокрема, Архітектура та дизайн, Енергетика та система керування, Комп'ютерні науки та інформаційні технології, Підприємництво та перспективні технології, Комунцікації тощо

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

інженерія, транспорт, природничі науки - 12,4 тис.

міжнародні відносини - 22,7 тис.

філологія - 23 тис.

архітектура та будівництво - 23,7 тис.

інформаційні технології - 22,7 тис. - 30 тис.

журналістика - 22,7 тис.

право - 28 тис.

Правила приймання до Львівської політехінки оприлюднені на сайті.

Київський національний торговельно-економічний університет (5 місце в рейтингу)

Столичний університет отрмиав майже 41 тис. заяв від вступників. Для бакалаврів доступне навчання на 11 факультетах. Зокрема, торгівлі та маркетингу, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, торгівлі та маркетингу, економіки, менеджменту та психології, інформаційних технологій.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

право, економіка, менеджмент, журналістика, готельно-ресторанна справа - 27,6 тис.

комп'ютерні науки, інженерія - 23,4 тис.

облік і оподаткуваня - 23,4 тис.

міжнародний туризм - 25,8 тис.

Правила приймання до КНТЕУ оприлюднені на сайті.

Національний авіаційний університет (6 місце в рейтингу)

НАУ торік отримав 33 тис. заяв від вступників на різні факультети та спеціальності. Загалом в університеті є десять факультетів, зокрема - аерокосмічний, юридичний, кібербезпеки, транспорту, економіки, соціальних комунікацій, архітектури. Виш також має кафедур військової підготовки та Навчально-науковий інститут неперервної освіти.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться і стартує від 17 тис. грн. Зокрема:

авіаційна техніка, машинобудування, радіотехіка, інженерія - від 17 тис.

транспортні технології - 23 тис.

інформаційні технології - 26 тис.

авіаційний транспорт - 30 тис.

журналістика - 31 тис.

міжнародні відносини - від 32-33 тис.

право, філологія - 32 тис.

Правила приймання до НАУ оприлюднені на сайті.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (7 місце в рейтингу)

Торік економічний виш отримав 27,7 тис. заяв і опинився на сьомому місці рейтингу вступників. В університеті є шість факультетів та чотири інститути, серед яких Юридичний та Інформаційних технологій в економіці.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

фінанси, економіки та управління - 22,7 тис.

управління персоналом, психологія, політологія - 22,8 тис.

торгівля - 27,2 тис.

міжнародна економіка, право - 28,6 тис.

Правила приймання до КНЕУ оприлюднені на сайті.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (8 місце в рейтингу)

Торік до Каразінського університету абітурієнти подали 27,6 тис. заяв. У закладі 20 факультетів та шість інститутів, зокрема Навчально-науковий інститут екології, Каразінський банківський інститут, Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.

економіка - від 19,5 тис.

іноземні мови - 24,5 тис.

комп'ютерні науки - 15,8 тис.

міжнародні відносини, журналістика - 19,7 тис.

право, міжнародні відносини - 21,7 тис.

Правила приймання до університету Каразіна оприлюднені на сайті.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (9 місце в рейтингу)

Торік до столичного педагогічного вишу подали 23,5 тис. заяв на різні спеціальності. Університет готує студенітв на 17 факультетах. Зокрема, інженерно-педагогічний, мистецтв імені Анатолія Авдієвського, педагогіки і психології, природничо-географічної освіти та екології, спеціальної та інклюзивної освіти, української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, фізичного виховання.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

педагогіка, математика, середня освіта - 14,9 тис.

фізичне виховання - 19,5 тис. - 21, 9 тис.

філософія - 17,4 тис.

хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тис.

іноземна філологія - 21,9 тис. -26,1 тис.

туризм - 22,8 тис.

Правила приймання до університету Драгоманова можна подивитися на сайті.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (10 місце в рейтингу)

Торік НУБіБ отримав понад 22 тис. заяв від абітурієнтів, які хотіли б отримати у виші професію. Він має 13 факультетів (харчових технологій, інформаційних технологій, землеворядкування, захисту росли, ветеринарний, аграрного менеджменту тощо) та три інститути.

Вартість року навчання на бакалавраті різниться:

харчові технології - 21,6 тис.

землевпорядкування - 23,5 тис.

конструювання та дизайн - 19,6 тис. - 21,6 тис.

інформаційні технології - 24,7 тис.

журналістика - 25,8 тис.

філологія - 25,9 тис.

ветеринарна медицина - 27,7 тис.

Правила приймання до університету можна подивитися на сайті.

У середньому за кошти державного бюджету навчається 50% випускників шкіл. Оскільки місць державного замовлення усім не вистачить, то майже половина абітурієнтів піде навчатися на контракт. Ціни на контракті різняться. Вони залежать, зокрема від регіону, де розташований виш, спеціальності, престижності та місця в рейтингу найкращих університів України.

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