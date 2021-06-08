Рейтинг вузов Украины: куда поступать в 2021 году

Стоимость обучения в университете зависит от престижности учебного заведения и специальности.

Часто абитуриенты, определившись с будущей специальностью, выбирают заведение для обучения, учитывая рейтинг вузов Украины. В подчинении Минобразования находится более 130 высших учебных заведений, в частности, классические университеты, академии, институты, консерватории. Куда пойти приобретать желанную профессию, часто нелегко выбрать. Поэтому мы решили помочь будущим абитуриентам.

ТСН.ua составил рейтинг лучших вузов Украины и собрал информацию об университетах и стоимость обучения (2020-2021 учебный год — цены на нынешний год вузы еще не обнародовали).

Рейтинги университетов составляют по разным показателям. Мы решили в основу своего взять прошлогодний рейтинг Минобразования по количеству поданных заявлений в тот или иной унверситет.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1 место в рейтинге)

В прошлом году в столичный вуз абитуриенты подали более 56 тысяч заявлений на бакалавриат и магистратуру. В университете есть 12 факультетов, среди которых исторический, географический, кибернетики, социологии, философии и т.д., а также десять институтов, в частности Международных отношений, журналистики, филологии, права и Военный институт.

Стоимость обучения в университете зависит от специальности:

области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистки — от 31 тыс. грн.

перевод с иностранных языков — 31,5 тыс. — 48,4 тыс.

информационные технологии — от 35,3 тыс.

журналистика — 48 тыс.

право — 55,4 тыс.

международные отношения — 57,4 тыс.

Правила приема в КНУ имени Шевченко обнародованы на сайте.

КПИ имени Игоря Сикорского (2 место в рейтинге)

В прошлом году абитуриенты подали в учреждения 46,7 тыс. заявлений. В КПИ есть 15 факультетов и восемь институтов, в частности прикладного и системного анализа, аэрокосмических технологий. Известный он и своим Институтом специальной связи и защиты информации.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

естественные науки — от 15,6 тыс.

гуманитарные науки — 38,6 тыс. — 41,8 тыс.

журналистика — 36 тыс.

инженерия — 15,6 тыс. — 22,4 тыс.

информационные технологии — 25,9 тыс. — 33,3 тыс.

Правила приема в КПИ обнародованы на сайте.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (3 место в рейтинге)

Львовский университет оказался на третьем месте по количеству заявлений от абитуриентов — подано более 46 тыс. В заведении есть 19 факультетов, среди которых биологический, экономический, иностранных языков, журналистики, педагогического образования, прикладной информатики и математики, юридический.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

естественные науки, математика и статистика — от 18,9 тыс.

педагогика, гуманитирни науки — от 19

информационные технологии — 18,9 тыс. — 34,4 тыс.

журналистика — 23,7 тыс.

гуманитарные науки — 26,1 тыс. — 32 тыс.

международные отношения — 32 тыс. — 34,4 тыс.

право — 34,4 тыс.

Правила приема в ЛНУ имени Франко обнародованы на сайте.

Национальный университет "Львовская политехника" (4 место в рейтинге)

В прошлом году институт получил 42,4 тыс. заявлений от абитуриентов. В нем есть 16 учебно-научных институтов. В частности, Архитектура и дизайн, Энергетика и система управления, Компьютерные науки и информационные технологии, Предпринимательство и перспективные технологии, Комунцикации т.д.

Стоимость года обучения на бакалавриате различается:

инженерия, транспорт, естественные науки — 12,4 тыс.

международные отношения — 22,7 тыс.

филология — 23 тыс.

архитектура и строительство — 23,7 тыс.

информационные технологии — 22,7 тыс. — 30 тыс.

журналистика — 22,7 тыс.

право — 28 тыс.

Правила приема в Львовскую политехнику обнародованы на сайте.

Киевский национальный торгово-экономический университет (5 место в рейтинге)

Столичный университет получил почти 41 тыс. заявлений от абитуриентов. Для бакалавров доступное обучение на 11 факультетах. В частности, торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

право, экономика, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело — 27,6 тыс.

компьютерин науки, инженерия — 23,4 тыс.

учет и налогообложение — 23,4 тыс.

международный туризм — 25,8 тыс.

Правила приема в КНТЭУ обнародованы на сайте.

Национальный авиационный университет (6 место в рейтинге)

НАУ прошлом году получил 33 тыс. заявлений от поступающих на разные факультеты и специальности. Всего в университете есть десять факультетов, в частности — аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектуры. В вузе также есть кафедра военной подготовки и Учебно-научный институт непрерывного образования.

Стоимость года обучения на бакалаврате отличается и стартует от 17 тыс. грн. В частности:

авиационная техника, машиностроение, радиотехика, инженерия — от 17 тыс.

транспортные технологи — 23 тыс.

информационные технологии — 26 тыс.

авиационный транспорт — 30 тыс.

журналистика — 31 тыс.

международные отношения — от 32-33 тыс.

право, филология — 32 тыс.

Правила приема в НАУ обнародованы на сайте.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (7 место в рейтинге)

В прошлом году экономический вуз получил 27,7 тыс. заявлений и оказался на седьмом месте рейтинга абитуриентов. В университете есть шесть факультетов и четыре института, среди которых Юридический и информационных технологий в экономике.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

финансы, экономики и упарвления — 22,7 тыс.

управления персоналом, психология, политология — 22,8 тыс.

торговля — 27,2 тыс.

международная экономика, право — 28,6 тыс.

Правила приема в КНЭУ обнародованы на сайте.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (8 место в рейтинге)

В прошлом году в Каразинский университет абитуриенты подали 27,6 тыс. заявлений. В заведении 20 факультетов и шесть институтов, в частности Учебно-научный институт экологии, Каразинский банковский институт, Учебно-научный институт компьютерной физики и энергетики.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

экономика — от 19,5 тыс.

иностраные языки — 24,5 тыс.

компьютерные науки — 15,8 тыс.

международные отношения, журналистика — 19,7 тыс.

право, международные отношения — 21,7 тыс.

Правила приема в университет Каразина обнародованы на сайте.

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (9 место в рейтинге)

В прошлом году в столичный педагогического вуза подали 23,5 тыс. заявлений на разные специальности. Университет готовит студенитв на 17 факультетах. В частности, инженерно-педагогический, искусств имени Анатолия Авдеевского, педагогики и психологии, естественно-географического образования и экологии, специального и инклюзивного образования, украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко, физического воспитания.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

педагогика, математика, среднее образование — 14,9 тыс.

физическое воспитание — 19,5 тыс. — 21, 9 тыс.

философия — 17,4 тыс.

хореография, музыкальное искусство — 18,3 тыс.

иностранная филология — 21,9 тыс. -26,1 тыс.

туризм — 22,8 тыс.

Правила приема в университет Драгоманова можно посмотреть на сайте.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (10 место в рейтинге)

В прошлом году НУБиБ получил более 22 тыс. заявлений от абитуриентов, которые хотели бы получить в вузе профессию. Он имеет 13 факультетов (пищевых технологий, информационных технологий, землеупорядочения, защиты растений, ветеринарный, аграрного менеджмента и т.д.) и три института.

Стоимость года обучения на бакалавриате различается:

пищевые технологии — 21,6 тыс.

землеустройства — 23,5 тыс.

конструирование и дизайн — 19,6 тыс. — 21,6 тыс.

информационные технологии — 24,7 тыс.

журналистика — 25,8 тыс.

филология — 25,9 тыс.

ветеринарная медицина — 27,7 тыс.

Правила приема в университет можно посмотреть на сайте.

После окончаний сессий ВНО для абитуриентов начнется новый этап вступительной кампании. В частности, подготовка всех документов и подачи заявлений в учебные заведения. В среднем в Украине за средства государственного бюджета учится 50% выпускников школ. Поскольку мест государственного заказа всем не хватит, то почти половина абитуриентов пойдет учиться на контракт. Цены на контракте различаются. Они зависят, в частности от региона, где расположен вуз, специальности, престижности и места в рейтинге лучших университетов Украины.

Новости Украины: как выпускникам 2021 выбрать профессию в современных реалиях карантина

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