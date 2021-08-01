1 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Этот день в народе называют Мокрин день.
Какой сегодня день
1 августа — в мире отмечают Международный неделю клоунов, Международный день "чайлдфри", Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день игры "Маджонг", День памяти жертв Первой мировой войны, Всемирную неделю грудного вскармливания. В Украине сегодня празднуют День инкассатора и День Воздушных сил Вооруженных сил.
Международный день "чайлдфри"
Чайлдфри или "чайлдфри" - это идеология, которая характеризуется принципиальным нежеланием иметь детей, несмотря на такую возможность. Речь идет о людях, которые не только не хотят заводить детей, но и отстаивают свое право не иметь и не отвечать на неделикатные вопросы, касающиеся данной темы.
Всемирный день борьбы с раком легких
1 августа — Международный день борьбы с раком легких. Из них 10% приходится именно на рак легких, который является самым распространенным видом онкопатологии среди мужчин. Поскольку этот вид рака оказывается в основном на поздних стадиях, когда большинство методов терапии уже малоэффективны, этот день призван привлечь внимание к проблематике и распространять информацию о профилактических мероприятиях.
Всемирная неделя грудного вскармливания
Ежегодно с 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Акция проводится с целью популяризации и поддержки естественного вскармливания детей, для оживления и восстановления утраченной традиции — кормления детей грудью. Дата проведения Недели поддержки грудного вскармливания выбрана не случайно, ведь в этот день в 1990 году была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания.
Грудное вскармливание — лучший и наиболее безопасный способ вскармливания ребенка. Оно удовлетворяет главные потребности ребенка: питание материнским молоком, ощущение тепла рук матери, ощущение покоя и безопасности, возникающие у ребенка в присутствии матери.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.
Какое православный (христианский) праздник сегодня
1 августа православная церковь отмечает обретение мощей святого Серафима Саровского и день памяти преподобной Макрины.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
На Руси в день Мокрины завершался купальный сезон в природных водоемах. Со следующего дня — Ильи Пророка (2 августа) — в воду больше не заходили. Люди верили — тех, кто рискнет окунуться в реку или озеро в день памяти Ильи или после, того святой строго накажет.
Приметы:
- Дождь на Макринин день идет — посев зимних хлебов будет удачным.
- Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков.
- Звезды падают на Макринин день — скоро придут сильные ветры.
- Если в лесу сегодня повсюду встречается паутина, которая висит в воздухе, значит, осенние дни будут теплыми.
Что нельзя делать в этот день
- Если идет дождь, то девушкам лучше не выходить из дома.
- Не стоит злоупотреблять физическим трудом.
- Также сегодня не следует плохо думать о других и сквернословить.
- Не следует нервничать, чтобы не навлечь плохую погоду.
Что произошло в этот день
- 1774 — британский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.
- 1780 — Швеция объявила о своем постоянном нейтралитете.
- 1876 — Колорадо становится 38-м штатом Соединенных Штатов Америки.
- 1923 — Совнарком УССР принял решение о начале украинизации.
- 1924 — в Буэнос-Айресе (Аргентина) основано Украинское общество "Просвита".
- 1936 — очередные Олимпийские игры открыл в Берлине Адольф Гитлер.
- 1944 — в 17:00 по Варшавскому время началось восстание в Варшаве (Варшавское восстание 1944 года).
- 1977 — в Киеве открыт Центральный дом художника.
- 2000 — Моше Кацав стал президентом Израиля.
- 2006 — московский арбитражный суд объявил банкротство ЮКОСа.
- 2010 — учеными из Лидского университета открыта "подводная река" в Черном море.
Кто родился в этот день
- 10 до н. е. — Клавдий, римский император из династии Юлиев-Клавдиев.
- 1659 — Себастьяно Риччи, итальянский художник эпохи барокко. Венецианская школа.
- 1779 — Фрэнсис Скотт Ки, американский юрист и поэт, автор текста государственного гимна США
- 1819 — Герман Мелвилл, американский писатель.
- 1936 — Ив Сен-Лоран, французский кутюрье.
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