Астрологический прогноз на 1 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день разрушения прошлого ради будущего. Неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов с близкими.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 5
Цвет дня: шоколадный, каштановый.
Камни дня: черный нефрит, сардер.
За какую часть тела отвечает: женские половые органы.
Болезни дня: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться об его укреплении: начиная с этого дня, пропить курс витаминов, заниматься закаливанием, чаще гулять на свежем воздухе, включить в рацион как можно больше овощей и фруктов.
Слова дня: цыплят по осени считают.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: от официальной регистрации брака лучше отказаться – назвать его счастливым будет сложно.
Мистика дня: можно переписывать астральную программу, чтобы улучшить влияние космических тел на свою жизнь.
Табу дня: нельзя посещать места, в которых ни разу не были, и идти на близкий контакт с незнакомыми людьми.
Какие люди рождаются в этот день: рожденных в этот день звезды наделяют мощной энергетикой, которая нуждается в контроле и руководстве, в противном случае она может вместо пользы принести вред, буквально разрушив человека изнутри. Свойственное им упорство позволяет добиться любых – даже самых сложных – целей. Чаще всего выбирают профессию актеров или священников.
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