Гороскоп на 1 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно говорить правду

Гороскоп на 1 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно говорить правду

День, когда необходимо говорить только правду, даже если она кажется крайне неприятной для всех.

Обман, который рано или поздно обнаружится, может разрушить отношения с близким человеком и негативно сказаться на репутации солгавшего человека – ему, как известно, в следующий раз уже никто не поверит. Время также благоприятно для реализации важных и перспективных проектов, до которых по разным причинам до сих пор не доходили руки.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 1 августа на для Овнов

К возможным провокациям со стороны окружающих необходимо относиться максимально спокойно: возможно, им необходимо вывести вас из себя, чтобы "подпитаться" вашей положительной энергией.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 1 августа для Тельцов

Выяснение отношений с близким человеком, если, конечно, оно кажется вам крайне необходимым, лучше перенести на другой день – сегодня, кроме ссоры, у вас из этой затеи ничего не получится.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 1 августа для Близнецов

Не стоит реагировать на слухи про вас, которые в этот день могут достичь ваших ушей: как известно, на каждый роток не накинешь платок, а значит, и тратить на их слова силы и нервы не имеет смысла.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 1 августа для Раков

Почувствовав недомогание, не торопитесь паниковать и записываться на прием к врачу: скорее всего, ваше состояние обусловлено усталостью, а значит, необходимо отдохнуть, и все как рукой снимет.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 1 августа для Львов

Несмотря на выходной день, можно начинать – или хотя бы готовиться к реализации – новый, рассчитанный на значительный временной промежуток профессиональный проект.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 1 августа для Дев

Чем больше самых разных дел вы запланируете на ближайшее будущее, тем успешнее в результате окажетесь: стараясь оправдать собственные ожидания, вы возьмете любую – даже самую высокую – планку.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 1 августа для Весов

В этот день необходимо вспомнить старую, но верную мудрость, что всех дел не переделаешь, поэтому очень важно посвятить время отдыху – он позволит расслабиться и накопить сил.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 1 августа для Скорпионов

Новые знания, которые вы получите в это время, очень скоро пригодятся вам – как в работе, так и в жизни, поэтому важно запоминать все, что вы услышите, прочитаете или узнаете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 1 августа для Стрельцов

В этот день, как в никакой другой, родные и близкие люди будут нуждаться в вашей заботе, поэтому желательно провести время рядом с ними и оказать им ту помощь, в которой они будут нуждаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 1 августа для Козерогов

За что бы вы сегодня ни взялись – хобби, творчество или бытовые хлопоты – постарайтесь сделать все на отлично, только в таком случае вы будете на все сто процентов удовлетворены своей работой.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 1 августа для Водолеев

День благоприятен для преобразований в доме или квартире: можно начинать ремонт или хотя бы готовиться к нему, а также передвигать мебель или украшать комнаты произведениями искусства или антиквариатом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 1 августа для Рыб

Сегодня вашей религией должен стать здоровый образ жизни: можно – и нужно – заниматься спортом, садиться на диету и отказываться от вредных привычек – прежде всего курения.

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