Август 2021: сколько праздников и выходных ожидать украинцам

Самый важный праздник августа — День независимости Украины.

Уже в следующем месяце украинцы будут отмечать важные государственные и международные праздники. Православные верующие также получают возможность почтить память святых и посетить храмы.

Что Украина празднует в августе и ожидать ли дополнительные выходные — в материале ТСН.ua.

В последний летний месяц ожидаем 21 рабочий и 10 выходных дней. В частности, 24 августа украинцы будут отмечать День независимости Украины, который в этом году приходится на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет выходным днем, но рабочий день переносится на субботу — 28 августа.

День независимости Украины подарит 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа. Также в августе будут отмечать День Государственного Флага, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День шахтера и День строителя.

Православные верующие отпразднуют Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Напомним, в 2022 году украинцам дважды предложат длительные выходные. Правительство планирует 4 выходных подряд на время празднования Международного женского дня и Дня Конституции.

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