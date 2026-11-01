Астрологічний прогноз на 1 листопада

Крокодил / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день — час руйнування старого заради створення нового.

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Символ дня: крокодил.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, цинамоновий.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт.

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За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, вимагають ретельного підходу до встановлення діагнозу та правильно підібраного методу лікування.

Харчування дня: заборонено вживати жирну та смажену їжу, а також алкоголь.

Стрижка дня: день не підходить для стрижки — вважається, що вона може порушити енергетичний баланс.

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Магія і містика дня: можна переписувати гороскоп, активізуючи необхідні людині зони.

Сни дня: сни цього дня не мають смислового навантаження.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми.

Цитата дня: «Вас роблять схожими, щоб керувати вами» (Жак Фреско).

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