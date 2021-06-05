Рейтинг университетов Киева: куда поступать в 2021 году

Стоимость обучения в университете зависит от престижности учебного заведения и специальности.
В столице насчитывается более 30 высших учебных заведений — классические вузы, академии, институты, консерватории, но одного консолидировано рейтинга университетов Киева нет. Поэтому мы решили рассказать нынешним абитуриентам о самых популярных вузах, которые выбирали их предшественники, чтобы там получить образование. Бесспорно, перед началом вступительной кампании 2021 в Украине эта информация для них будет актуальной.
ТСН.ua составил рейтинг университетов Киева, собрал актуальную информацию о вузах и стоимость обучения (2020-2021 учебный год — цены на нынешний год вузы не обнародовали еще).
В основу своего рейтинга мы взяли прошлогодний список Минобразования по количеству поданных заявлений в тот или иной вуз в столице.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1 место в рейтинге)
В университете есть 12 факультетов, среди которых исторический, географический, кибернетики, социологии, философии и т.д., а также десять институтов, в частности Международных отношений, журналистики, филологии, права и Военный институт.
Стоимость обучения в университете зависит от специальности:
- области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистки — от 31 тыс. грн.
- перевод с иностранных языков — 31,5 тыс. — 48,4 тыс.
- информационные технологии — от 35,3 тыс.
- журналистика — 48 тыс.
- право — 55,4 тыс.
- международные отношения — 57,4 тыс.
Правила приема в КНУ имени Шевченко обнародованы на сайте.
КПИ имени Игоря Сикорского (2 место в рейтинге)
В КПИ есть 15 факультетов и восемь институтов, в частности прикладного и системного анализа, аэрокосмических технологий. Известный он и своим Институтом специальной связи и защиты информации.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- естественные науки — от 15,6 тыс.
- гуманитарные науки — 38,6 тыс. — 41,8 тыс.
- журналистика — 36 тыс.
- инженерия — 15,6 тыс. — 22,4 тыс.
- информационные технологии — 25,9 тыс. — 33,3 тыс.
Правила приема в КПИ обнародованы на сайте.
Киевский национальный торгово-экономический университет (3 место в рейтинге)
Для бакалавров доступно обучение на 11 факультетах. В частности, торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.
Стоимость года обучения на специальностях различается:
- право, экономика, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело — 27,6 тыс.
- компьютерные науки, инженерия — 23,4 тыс.
- учет и оподаткуваня — 23,4 тыс.
- международный туризм — 25,8 тыс.
Правила приема в КНТЭУ обнародованы на сайте.
Национальный авиационный университет (4 место в рейтинге)
В университете есть десять факультетов, в частности — аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектуры. В вузе также есть кафедра военной подготовки и учебно-научный институт непрерывного образования.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- авиационная техника, машиностроение, радиотехика, инженерия — от 17 тыс.
- транспортные технологии — 23 тыс.
- информационные технологии — 26 тыс.
- авиационный транспорт — 30 тыс.
- журналистика — 31 тыс.
- международные отношения — от 32-33 тыс.
- право, филология — 32 тыс.
Информация о приеме в НАУ обнародованы на сайте.
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (5 место в рейтинге)
В университете есть шесть факультетов и четыре института, среди которых Юридический и информационных технологий в экономике.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- финансы, экономики и управления — 22,7 тыс.
- управления персоналом, психология, политология — 22,8 тыс.
- торговля — 27,2 тыс.
- международная экономика, право — 28,6 тыс.
Правила приема в КНЭУ обнародованы на сайте.
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (6 место в рейтинге)
Университет готовит студентов на 17 факультетах. В частности, инженерно-педагогический, искусств имени Анатолия Авдеевского, педагогики и психологии, естественно-географического образования и экологии, специальной и инклюзивного образования, украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко, физического воспитания.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- педагогика, математика, среднее образование — 14,9 тыс.
- физическое воспитание — 19,5 тыс. — 21, 9 тыс.
- философия — 17,4 тыс.
- хореография, музыкальное искусство — 18,3 тыс.
- иностранная филология — 21,9 тыс. -26,1 тыс.
- туризм — 22,8 тыс.
Правила приема в университет Драгоманова можно посмотреть на сайте.
Киевский университет имени Бориса Гринченко (7 место в рейтинге)
В университете шесть учебных институтов, в частности, Институт человека, Институт журналистики, Педагогический институт, Институт искусств, а также четыре факультета: информационных технологий и управления, здоровья, физического воспитания и спорта, сторика-философский, права и международных отношений.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- филология — от 18,5 тыс. до 26,3 тыс.
- журналистика — 26,3 тыс.- 27,1 тыс.
- педагогика — 17,6 тыс.
- международные отношения — 24,5 тыс.
- математика — 14,5 ты.
- политология — 24,5 тыс.
Правила приема в Университет Гринченко обнародованы на сайте.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (8 место в рейтинге)
НУБиБ имеет 13 факультетов (пищевых технологий, информационных технологий, землеупорядочения, защиты растений, ветеринарный, аграрного менеджмента и т.д.) и три института.
Стоимость года обучения на специальностях различается:
- пищевые технологии — 21,6 тыс.
- землеустройства — 23,5 тыс.
- конструирование и дизайн — 19,6 тыс. — 21,6 тыс.
- информационные технологии — 24,7 тыс.
- журналистика — 25,8 тыс.
- филология — 25,9 тыс.
- ветеринарная медицина — 27,7 тыс.
Правила приема в университет можно посмотреть на сайте.
Киево-Могилянская академия (9 место в рейтинге)
КМА имеет шесть факультетов для бакалавров: гуманитарных наук, экономических наук, информатики, юридических наук, естественных наук и социальных наук и социальных технологий.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- естественные науки — 21 тыс.
- гуманитарные науки — 32 тыс. — 45 тыс.
- журналистика — 35 тыс.
- маркетинг — 37,5 тыс.
- компьютерные науки — 50 тыс.
- право — 55 тыс.
- международные отношения — 56 тыс.
Правила приема в Могилянку обнародованы в них на сайте.
Киевский национальный лингвистический университет (10 место в рейтинге)
В университете есть шесть факультетов: германской филологии, романской филологии и перевода, переводоведения, востоковедения, экономики и права, славянской филологии.
Информации о стоимости обучения нет. Правила приема в Лингвистический университет обнародованы на сайте.
Национальный университет пищевых технологий (11 место в рейтинге)
В университете есть три института: пищевых технологий, инженерно-технический и экономики и управления, а также три факультета: биотехнологии и экологического контроля, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, автоматизации и компьютерных систем.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- пищевые технологии — 19,8 тыс.
- туризм, отельно-ресторанное дело — 24 тыс
- банковское дело, международные экономические отношения — 22,1 тыс.
- компьютерные науки — 21 тыс.
- экономика — 22 1 тыс.
- журналистика — 24,9 тыс.
Правила приема в НУПТ обнародованы на сайте.
Национальный транспортный университет (12 место в рейтинге)
Для абитуриентов доступны 5 факультетов: автомеханический, транспортного строительства, менеджмента, логистики и туризма, экономики и права, транспортных и информационных технологий.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- компьютерные науки, менеджмент, торговля, маркетинг — 17,2 тыс.
- право — 19 тыс.
- машиностроения — 10,4 тыс.
- строительство и
- гражданская инженерия — 12,2 тыс.
- транспортные технологии — 17,3 тыс.
- автомобильный транспорт — 12,8 тыс.
Информация о приеме в НТУ обнародованы на сайте.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры (13 место в рейтинге)
В вузе есть семь факультетов: архитектурный, строительный, автоматизации и информационных технологий, строительно-технологический, геоинформационных систем и инженерных систем и экологии.
Стоимость года обучения на специальностях различается:
- экономика, маркетинг, товароведение — 18,5 тыс.
- дизайн — 21 тыс.
- архитектура — 27 тыс.
- информационные системы, компьютерная инженерия — 21 тыс.
- землеустройстве, геодезии — 17 тыс.
- автомобильные дороги — 18 тыс.
- экология — 15 тыс.
Правила приема в КНУСА обнародованы на сайте.
Национальный медицинский университет имени А. Богомольца (14 место в рейтинге)
В учебном заведении есть девять факультетов, среди которых медицинский, стоматолоигчний, фармацевтический, медико-психологический, и 87 кафедр.
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- медицина — 31,1 тыс.
- педиатрия — 29,5 тыс.
- стоматология — 40 тыс.
- фармация — 29,5 тыс.
Информация о приеме в Медицинского университета обнародованы на сайте.
Национальная академия внутренних дел (15 место в рейтинге)
Академия готовит специалистов по специальностям "Право", "Правоохранительная деятельность" и "Психология".
Стоимость года обучения на бакалаврате различается:
- право — 27 тыс.
- психология — 20 тыс.
- правоохранительная деятельность — 19 тыс.
Правила приема в университет обнародованы на сайте.
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (16 место в рейтинге)
В университете есть Институт экранных искусств, а также факультет театрального искусства и общеуниверситетские кафедры (филологии, общественных наук, музыкального воспитания, сценической речи).
Стоимость года обучения на бакалавриате различается:
- режиссура — от 19 тыс. до 38,9 тыс.
- актерское искусство театра и кино — 39 тыс.
- кинооператор — 38,4 тыс.
- диктор и ведущий — 39 тыс.
- звукорежиссер — 39 тыс.
Информация о приеме в Карпенко-Карого обнародованы на сайте.
Вступительная кампания только на старте: выпускники школ заканчивают подготовку к ВНО-2021, потом у них начнется главный этап — составление тестов, а напоследок — подача заявлений в избранное университета, вступительные экзамены и конкурсы для вступления в желанную специальность.
В прошлом году, в первую десятку в рейтинге лучших вузов Украины по количеству поданных заявлений вошло семь столичных вузов. Это более 250 000 заявлений от абитуриентов. Как видим, выбирая здесь или иную специальность в столичном учебном заведении, поступающие так или иначе останавливают свой выбор на тех, которые занимают лидирующие позиции в рейтиг университетов Киева.