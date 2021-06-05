Рейтинг университетов Киева: куда поступать в 2021 году

Стоимость обучения в университете зависит от престижности учебного заведения и специальности.

В столице насчитывается более 30 высших учебных заведений — классические вузы, академии, институты, консерватории, но одного консолидировано рейтинга университетов Киева нет. Поэтому мы решили рассказать нынешним абитуриентам о самых популярных вузах, которые выбирали их предшественники, чтобы там получить образование. Бесспорно, перед началом вступительной кампании 2021 в Украине эта информация для них будет актуальной.

ТСН.ua составил рейтинг университетов Киева, собрал актуальную информацию о вузах и стоимость обучения (2020-2021 учебный год — цены на нынешний год вузы не обнародовали еще).

В основу своего рейтинга мы взяли прошлогодний список Минобразования по количеству поданных заявлений в тот или иной вуз в столице.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1 место в рейтинге)

В университете есть 12 факультетов, среди которых исторический, географический, кибернетики, социологии, философии и т.д., а также десять институтов, в частности Международных отношений, журналистики, филологии, права и Военный институт.

Стоимость обучения в университете зависит от специальности:

области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистки — от 31 тыс. грн.

перевод с иностранных языков — 31,5 тыс. — 48,4 тыс.

информационные технологии — от 35,3 тыс.

журналистика — 48 тыс.

право — 55,4 тыс.

международные отношения — 57,4 тыс.

Правила приема в КНУ имени Шевченко обнародованы на сайте.

ТСН.ua

КПИ имени Игоря Сикорского (2 место в рейтинге)

В КПИ есть 15 факультетов и восемь институтов, в частности прикладного и системного анализа, аэрокосмических технологий. Известный он и своим Институтом специальной связи и защиты информации.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

естественные науки — от 15,6 тыс.

гуманитарные науки — 38,6 тыс. — 41,8 тыс.

журналистика — 36 тыс.

инженерия — 15,6 тыс. — 22,4 тыс.

информационные технологии — 25,9 тыс. — 33,3 тыс.

Правила приема в КПИ обнародованы на сайте.

КПИ

Киевский национальный торгово-экономический университет (3 место в рейтинге)

Для бакалавров доступно обучение на 11 факультетах. В частности, торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.

Стоимость года обучения на специальностях различается:

право, экономика, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело — 27,6 тыс.

компьютерные науки, инженерия — 23,4 тыс.

учет и оподаткуваня — 23,4 тыс.

международный туризм — 25,8 тыс.

Правила приема в КНТЭУ обнародованы на сайте.

Фото из открытых источников

Национальный авиационный университет (4 место в рейтинге)

В университете есть десять факультетов, в частности — аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектуры. В вузе также есть кафедра военной подготовки и учебно-научный институт непрерывного образования.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

авиационная техника, машиностроение, радиотехика, инженерия — от 17 тыс.

транспортные технологии — 23 тыс.

информационные технологии — 26 тыс.

авиационный транспорт — 30 тыс.

журналистика — 31 тыс.

международные отношения — от 32-33 тыс.

право, филология — 32 тыс.

Информация о приеме в НАУ обнародованы на сайте.

Фото из открытых источников

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (5 место в рейтинге)

В университете есть шесть факультетов и четыре института, среди которых Юридический и информационных технологий в экономике.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

финансы, экономики и управления — 22,7 тыс.

управления персоналом, психология, политология — 22,8 тыс.

торговля — 27,2 тыс.

международная экономика, право — 28,6 тыс.

Правила приема в КНЭУ обнародованы на сайте.

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (6 место в рейтинге)

Университет готовит студентов на 17 факультетах. В частности, инженерно-педагогический, искусств имени Анатолия Авдеевского, педагогики и психологии, естественно-географического образования и экологии, специальной и инклюзивного образования, украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко, физического воспитания.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

педагогика, математика, среднее образование — 14,9 тыс.

физическое воспитание — 19,5 тыс. — 21, 9 тыс.

философия — 17,4 тыс.

хореография, музыкальное искусство — 18,3 тыс.

иностранная филология — 21,9 тыс. -26,1 тыс.

туризм — 22,8 тыс.

Правила приема в университет Драгоманова можно посмотреть на сайте.

Киевский университет имени Бориса Гринченко (7 место в рейтинге)

В университете шесть учебных институтов, в частности, Институт человека, Институт журналистики, Педагогический институт, Институт искусств, а также четыре факультета: информационных технологий и управления, здоровья, физического воспитания и спорта, сторика-философский, права и международных отношений.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

филология — от 18,5 тыс. до 26,3 тыс.

журналистика — 26,3 тыс.- 27,1 тыс.

педагогика — 17,6 тыс.

международные отношения — 24,5 тыс.

математика — 14,5 ты.

политология — 24,5 тыс.

Правила приема в Университет Гринченко обнародованы на сайте.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (8 место в рейтинге)

НУБиБ имеет 13 факультетов (пищевых технологий, информационных технологий, землеупорядочения, защиты растений, ветеринарный, аграрного менеджмента и т.д.) и три института.

Стоимость года обучения на специальностях различается:

пищевые технологии — 21,6 тыс.

землеустройства — 23,5 тыс.

конструирование и дизайн — 19,6 тыс. — 21,6 тыс.

информационные технологии — 24,7 тыс.

журналистика — 25,8 тыс.

филология — 25,9 тыс.

ветеринарная медицина — 27,7 тыс.

Правила приема в университет можно посмотреть на сайте.

Киево-Могилянская академия (9 место в рейтинге)

КМА имеет шесть факультетов для бакалавров: гуманитарных наук, экономических наук, информатики, юридических наук, естественных наук и социальных наук и социальных технологий.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

естественные науки — 21 тыс.

гуманитарные науки — 32 тыс. — 45 тыс.

журналистика — 35 тыс.

маркетинг — 37,5 тыс.

компьютерные науки — 50 тыс.

право — 55 тыс.

международные отношения — 56 тыс.

Правила приема в Могилянку обнародованы в них на сайте.

УНИАН

Киевский национальный лингвистический университет (10 место в рейтинге)

В университете есть шесть факультетов: германской филологии, романской филологии и перевода, переводоведения, востоковедения, экономики и права, славянской филологии.

Информации о стоимости обучения нет. Правила приема в Лингвистический университет обнародованы на сайте.

Национальный университет пищевых технологий (11 место в рейтинге)

В университете есть три института: пищевых технологий, инженерно-технический и экономики и управления, а также три факультета: биотехнологии и экологического контроля, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, автоматизации и компьютерных систем.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

пищевые технологии — 19,8 тыс.

туризм, отельно-ресторанное дело — 24 тыс

банковское дело, международные экономические отношения — 22,1 тыс.

компьютерные науки — 21 тыс.

экономика — 22 1 тыс.

журналистика — 24,9 тыс.

Правила приема в НУПТ обнародованы на сайте.

Национальный транспортный университет (12 место в рейтинге)

Для абитуриентов доступны 5 факультетов: автомеханический, транспортного строительства, менеджмента, логистики и туризма, экономики и права, транспортных и информационных технологий.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

компьютерные науки, менеджмент, торговля, маркетинг — 17,2 тыс.

право — 19 тыс.

машиностроения — 10,4 тыс.

строительство и

гражданская инженерия — 12,2 тыс.

транспортные технологии — 17,3 тыс.

автомобильный транспорт — 12,8 тыс.

Информация о приеме в НТУ обнародованы на сайте.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (13 место в рейтинге)

В вузе есть семь факультетов: архитектурный, строительный, автоматизации и информационных технологий, строительно-технологический, геоинформационных систем и инженерных систем и экологии.

Стоимость года обучения на специальностях различается:

экономика, маркетинг, товароведение — 18,5 тыс.

дизайн — 21 тыс.

архитектура — 27 тыс.

информационные системы, компьютерная инженерия — 21 тыс.

землеустройстве, геодезии — 17 тыс.

автомобильные дороги — 18 тыс.

экология — 15 тыс.

Правила приема в КНУСА обнародованы на сайте.

Национальный медицинский университет имени А. Богомольца (14 место в рейтинге)

В учебном заведении есть девять факультетов, среди которых медицинский, стоматолоигчний, фармацевтический, медико-психологический, и 87 кафедр.

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

медицина — 31,1 тыс.

педиатрия — 29,5 тыс.

стоматология — 40 тыс.

фармация — 29,5 тыс.

Информация о приеме в Медицинского университета обнародованы на сайте.

Википедия

Национальная академия внутренних дел (15 место в рейтинге)

Академия готовит специалистов по специальностям "Право", "Правоохранительная деятельность" и "Психология".

Стоимость года обучения на бакалаврате различается:

право — 27 тыс.

психология — 20 тыс.

правоохранительная деятельность — 19 тыс.

Правила приема в университет обнародованы на сайте.

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (16 место в рейтинге)

В университете есть Институт экранных искусств, а также факультет театрального искусства и общеуниверситетские кафедры (филологии, общественных наук, музыкального воспитания, сценической речи).

Стоимость года обучения на бакалавриате различается:

режиссура — от 19 тыс. до 38,9 тыс.

актерское искусство театра и кино — 39 тыс.

кинооператор — 38,4 тыс.

диктор и ведущий — 39 тыс.

звукорежиссер — 39 тыс.

Информация о приеме в Карпенко-Карого обнародованы на сайте.

Вступительная кампания только на старте: выпускники школ заканчивают подготовку к ВНО-2021, потом у них начнется главный этап — составление тестов, а напоследок — подача заявлений в избранное университета, вступительные экзамены и конкурсы для вступления в желанную специальность.

В прошлом году, в первую десятку в рейтинге лучших вузов Украины по количеству поданных заявлений вошло семь столичных вузов. Это более 250 000 заявлений от абитуриентов. Как видим, выбирая здесь или иную специальность в столичном учебном заведении, поступающие так или иначе останавливают свой выбор на тех, которые занимают лидирующие позиции в рейтиг университетов Киева.

Новости Украины: как выпускникам 2021 выбрать профессию в современных реалиях карантина

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