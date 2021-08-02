Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 2 августа 1944 выезжает из дома в Палату общин в Лондоне, где он будет докладывать о ситуации на войне. / Associated Press

2 августа в истории: что произошло в этот день в фотографиях

2 августа в истории: что произошло в этот день в фотографиях

Сегодня, 2 августа, отмечается Международный день Холокоста ромов.

В этот день в 1610 году английский мореплаватель Генди Гудзон (Хадсон) открыл Гудзонов залив, в 1865 году вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране Чудес", в 1953 году — в Киеве открылась детская железная дорога, а в 2001 году Гаагский трибунал приговорил генерала Радислав Крстича, командующего дринского корпуса армии боснийских сербов, к 46 годам заключения за геноцид мусульман в Сребренице (Босния и Герцеговина) в июле 1995 года.

Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 2 августа 1944 выезжает из дома в Палату общин в Лондоне, где он будет докладывать о ситуации на войне. / Associated Press

Автомобили ревут на стартовой линии на Гран-при Германии на гонках Формулы-1, которые проходили 2 августа 1959 на трассе AVUS в Западном Берлине. / Associated Press

Беженцы из коммунистической Восточной Германии, большинство из которых молодые люди, ждут своей очереди, чтобы пройти регистрационные формальности по прибытии в лагерь приема Мариенфельде в Западном Берлине, Германия, 2 августа 1961 года. / Associated Press

Фэшн-модель Джин Шримптон, одетая в мини-платье, выходит из автобуса по прибытии в аэропорт Хитроу в Лондоне, Англия, 2 августа 1967 года. / Associated Press

Принс выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке 2 августа 1986 со своей группой The Revolution. / Associated Press

Майк Тайсон празднует свою победу над Тони Таккером после боя в тяжелом весе в Лас-Вегасе, 2 августа 1987. / Associated Press

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