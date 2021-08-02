2 августа в истории: что произошло в этот день в фотографиях
Сегодня, 2 августа, отмечается Международный день Холокоста ромов.
В этот день в 1610году английский мореплаватель Генди Гудзон (Хадсон) открыл Гудзонов залив, в 1865 году вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране Чудес", в 1953 году — в Киеве открылась детская железная дорога, а в 2001 году Гаагский трибунал приговорил генерала Радислав Крстича, командующего дринского корпуса армии боснийских сербов, к 46 годам заключения за геноцид мусульман в Сребренице (Босния и Герцеговина) в июле 1995 года.
Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.