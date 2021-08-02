Астрологический прогноз на 2-3 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: 24-й лунный день, который продлится почти двое суток, один из самых сильных в месяце, когда можно разрушать старое ради построения нового. Можно приступать к реализации серьезных проектов, и чем глобальнее они будут, тем лучше. Время также благприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.

Символ дня: медведь

Стихия дня: Металл

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.

Число дня: 6

Цвет дня: желтый, золотой.

Камни дня: черная яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо не только сразу же обратиться к врачу, но и четко следовать его рекомендациям – самолечение не допускается.

Слова дня: цыплят по осени считают.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: от шуток в адрес близкого человека лучше отказаться – они могут быть восприняты как оскорбление.

Мистика дня: можно читать заговоры, обращенные к силам природы.

Табу дня: плохое время для передвижений – путешествий, переездов на новую квартиру и даже мебель лучше не передвигать.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные и энергичные люди, которые хватаются за несколько дел сразу, но ни одно из них не доводят до конца. Только научившись сосредоточиваться на одном занятии, они могут добиться успеха – как правило, в творчестве.

Читайте также: Гороскоп на 2-3 августа для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно разрушать старое и строить новое

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку