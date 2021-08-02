Впервые в зоопарке Франции панда родила близнецов

Имя для детенышей выберет супруга президента Китая Пэн Лиюань.

Во Франции в ночь на понедельник, 2 августа, гигантская панда Хуань Хуань из Китая родила детенышей-близнецов в зоопарке Боваль в Сент-Эньяне.

Об этом сообщает AFP.

"Два малыша розового цвета. Они абсолютно здоровы, выглядят достаточно большими. Они прекрасны", — поделился президент зоопарка Родольфо Делорд.

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По его словам, пандочек не будут называть в течение 100 дней, а затем имя для них выберет супруга президента Китая Си Цзиньпина Пэн Лиюань.

Хуань Хуань и ее партнеру Юань Цзы в марте за выходные удалось, по словам сотрудников зоопарка, "установить контакт" восемь раз. Также ей сделали искусственное оплодотворение.

Заметим, что первый детеныш Хуань Хуань, Юань Мень, который родился во Франции в 2017 году, сейчас весит более 100 килограммов.

В этом году его должны отправить в Китай, где, по оценкам экспертов, 1,8 тыс. гигантских панд живут в дикой природе и еще полтысячи находятся в неволе.

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Размножение панд в неволе или в дикой природе, как известно, является сложным процессом. По словам экспертов, лишь единицы "бывают в настроении или вообще знают, что им делать".

Еще больше усложняет ситуацию то, что течка у самок панд бывает только раз в год в течение примерно 24-48 часов.

Хуань Хуань и Юань Цзы были привезены во Францию в январе 2012 года в рамках специального соглашения между Парижем и Пекином.

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