Пицца за прививку: как Великобритания призывает молодежь к COVID-вакцинации

Правительство Великобритании хочет повысить уровень вакцинации среди взрослых до 30 лет.
В Великобритании кампанию вакцинации населения от COVID-19 поддержали рестораны, приложения для райд-шеринга и службы доставки еды.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что Uber, Bolt, Deliveroo, Pizza Pilgrims и другие бренды предлагают скидки и даже бесплатный кусок пиццы, чтобы убедить молодых людей засучить рукава и сделать укол.
Программа, объявленная в воскресенье, 1 августа, Министерством здравоохранения и социального обеспечения страны, направлена на повышение уровня вакцинации среди взрослых до 30 лет.
Великобритания стремится сделать прививку как можно большему количеству людей до похолоданий. И хотя по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже более 90% взрослых британцев, среди людей в возрасте от 18 до 30 лет этот показатель составляет около 60%.
Поблагодарив компании за помощь, британский министр здравоохранения Саджид Джавид призвал людей "воспользоваться скидками".
"Вакцины, которые спасают жизни, не только защищают вас, ваших близких и ваше сообщество, но и помогают сплотиться, позволяя вам вернуться к тому, что вы пропустили", — сказал он.
Между тем президент США Джо Байден призывает правительства штатов и местные власти предлагать 100 долларов каждому американцу, который вакцинируется от COVID-19.
А правительство Греции пообещало дарить молодым людям до 26 лет цифровую карту со 150 евро на счету после получения первой дозы вакцины от COVID-19.