Британский перевозчик использует карту Украины без Крыма

Компания брендирует свои автомобили картой Украины без оккупированного полуострова.

Компания-перевозчик из Великобритании CAME-RO использует в брендировании своих фургонов карту территории Украины без временно оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что внимание на автомобиль компании с картой Украины без Крыма обратил белорусский водитель-дальнобойщик Валер Бычковский, который эмигрировал в Италию.

По его словам, машина, которую как раз грузили на паром, имела румынские номера.

Также читайте В двух школьных учебниках по истории для старших классов обнаружили карту Украины без Крыма

Между тем аналогичное брендирование журналисты заметили на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO. "Такой же фургон изображен на обложке", — говорится в сообщении.

Известно, что компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. На ее официальном сайте отмечается, что CAME-RO имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады — в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте местом регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем — Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

Европейская правда

Европейская правда

Ранее карту Украины без оккупированного Россией Крыма заметили двое украинских историков в школьных учебниках по истории. Искаженную карту напечатали в учебных книгах для учеников девятых и десятых классов.

Новости мира: американский бренд аудиотехники опубликовал карту Украины без Крыма и части Донбасса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку