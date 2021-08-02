Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Британский перевозчик использует карту Украины без Крыма

Британский перевозчик использует карту Украины без Крыма

Европейская правда

Компания брендирует свои автомобили картой Украины без оккупированного полуострова.

Компания-перевозчик из Великобритании CAME-RO использует в брендировании своих фургонов карту территории Украины без временно оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что внимание на автомобиль компании с картой Украины без Крыма обратил белорусский водитель-дальнобойщик Валер Бычковский, который эмигрировал в Италию.

По его словам, машина, которую как раз грузили на паром, имела румынские номера.

Между тем аналогичное брендирование журналисты заметили на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO. "Такой же фургон изображен на обложке", — говорится в сообщении.

Известно, что компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. На ее официальном сайте отмечается, что CAME-RO имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады — в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте местом регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем — Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

© Европейская правда
Европейская правда
© Европейская правда
Европейская правда

Ранее карту Украины без оккупированного Россией Крыма заметили двое украинских историков в школьных учебниках по истории. Искаженную карту напечатали в учебных книгах для учеников девятых и десятых классов.

Новости мира: американский бренд аудиотехники опубликовал карту Украины без Крыма и части Донбасса

Новости мира: американский бренд аудиотехники опубликовал карту Украины без Крыма и части Донбасса