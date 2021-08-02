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Экс-жена Дзидзьо восхитила видео своей тренировки в бикини

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Экс-жена Дзидзьо восхитила видео своей тренировки в бикини

instagram.com/slavia_official

Артистка продемонстрировала, как качает пресс.

Экс-жена известного артиста Дзидзьо, певица SLAVIA имеет роскошную фигуру.

Ради красивых форм исполнительница занимается спортом, а любимое упражнение Ярославы — на пресс. В своем фотоблоге артистка решила показать, как тренируется. Знаменитость запостила видео, где в бикини прокачивает кубики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVIA (@slavia_official)

"Упражнения на пресс — это не только упругий животик, это еще и сильный голос. Голос приобретает силы звучания, опираясь на диафрагму (пресс). Отсюда и выражение — пение на диафрагме. Для мощного звукоизвлечения надо качать пресс. Моя самая любимая часть в тренировке это упражнения на пресс. А какие упражнения тебе в кайф?" — написала певица.

В комментариях фолловеры поторопились похвалить старания и фигуру SLAVIA.

  • Обожаю твой пресс! Знаю, что не просто он дается
  • У вас замечательный пресс
  • Красота и грация! Так держать!
  • Вы молодец, красавица! Я тоже такое упражнение делаю

Напомним, ранее экс-жена Дзидзьо желтым бикини подчеркнула стройную соблазнительную фигуру. SLAVIA похвасталась пластическими танцами.