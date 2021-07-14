Экс-жена Дзидзьо желтым бикини подчеркнула стройную обольстительную фигуру

SLAVIA похвасталась пластичными танцами.

Экс-жена артиста Дзидзьо, певица SLAVIA, которая недавно взбудоражила воображение фанатов снимком топлесс, похвасталась роскошной фигурой.

Сейчас исполнительница находится на отдыхе и оттуда делится соблазнительными кадрами. Так, в сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткие ролики, на которых предстает в желтом бикини и платком на голове.

instagram.com/slavia_official

Пляжный наряд Славы прекрасно подчеркнул ее стройную и подтянутую фигуру. В таком виде знаменитость обольстительно станцевала.

instagram.com/slavia_official

Поклонники бросились делать исполнительнице комплименты и сочувствовать Дзидзьо, который ее потерял:

Вы невероятная!

Глупый этот Дзидзьо, как сибирский валенок. Такую женщину потерять, это надо уже совсем быть без головы

Нежная как солнышко

Вы очень красивая и выглядите на 25 лет и на все 100 процентов

Напомним, ранее экс-жена Дзидзьо в бикини соблазнительно позировала в бассейне и посветила формами. Певица захватила роскошными ножками и плоским животиком.

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