Экс-жена Дзидзьо в бикини соблазнительно позировала в бассейне и посветила формами

Певица восхитила роскошными ножками и плоским животиком.
Бывшая жена известного украинского музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA показалась на отдыхе.
На странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне в бикини. Игривая артистка эффектно легла на шезлонг в воде, демонстрируя изящную фигуру и роскошные ножки.
"Придумай подпись..." — призвала фанатов исполнительница.
Пользователи охотно присоединились к так называемому интерактиву и поделились своими версиями подписи эффектного снимка.
- Пусть весь мир подождет, пока такая красавица загорает...
- #НеМамка на отдыхе
- Спящая Афродита
- Счастливая и независимая
Напомним, ранее экс-жена Дзидзьо рассекретила загадочного мужчину, с которым нежно обнималась. SLAVIA показала фото молодого красавчика.