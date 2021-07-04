Экс-жена Дзидзьо в бикини соблазнительно позировала в бассейне и посветила формами

Экс-жена Дзидзьо в бикини соблазнительно позировала в бассейне и посветила формами

Певица восхитила роскошными ножками и плоским животиком.

Бывшая жена известного украинского музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA показалась на отдыхе.

На странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне в бикини. Игривая артистка эффектно легла на шезлонг в воде, демонстрируя изящную фигуру и роскошные ножки.

instagram.com/slavia_official

"Придумай подпись..." — призвала фанатов исполнительница.

Пользователи охотно присоединились к так называемому интерактиву и поделились своими версиями подписи эффектного снимка.

Пусть весь мир подождет, пока такая красавица загорает...

#НеМамка на отдыхе

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Напомним, ранее экс-жена Дзидзьо рассекретила загадочного мужчину, с которым нежно обнималась. SLAVIA показала фото молодого красавчика.

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