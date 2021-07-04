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Ексдружина Дзідзьо в бікіні спокусливо позувала в басейні та посвітила формами

Ексдружина Дзідзьо в бікіні спокусливо позувала в басейні та посвітила формами

instagram.com/slavia_official

Співачка захопила розкішними ніжками та пласким животиком.

Колишня дружина відомого українського музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA показалася на відпочинку.

На сторінці в Instagram артистка оприлюднила світлину, на якій звабливо позує у басейні в бікіні. Грайлива артистка ефектно лягла на шезлонг у воді, демонструючи витончену фігуру та розкішні ніжки.

© instagram.com/slavia_official
instagram.com/slavia_official

"Придумай підпис..." – закликала фанів виконавиця.

Юзери залюбки долучилися до так званого інтерактиву та поділилися своїми версіями підпису ефектного знімку.

  • Нехай весь світ зачекає, коли така красуня засмагає...
  • #НеМамка на відпочинку
  • Спляча Афродіта
  • Щаслива і незалежна

Нагадаємо, раніше ексдружина Дзідзьо розсекретила загадкового чоловіка, з яким ніжно обіймалася. SLAVIA показала фото молодика-красунчика.