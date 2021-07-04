Ексдружина Дзідзьо в бікіні спокусливо позувала в басейні та посвітила формами

Співачка захопила розкішними ніжками та пласким животиком.
Колишня дружина відомого українського музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA показалася на відпочинку.
На сторінці в Instagram артистка оприлюднила світлину, на якій звабливо позує у басейні в бікіні. Грайлива артистка ефектно лягла на шезлонг у воді, демонструючи витончену фігуру та розкішні ніжки.
"Придумай підпис..." – закликала фанів виконавиця.
Юзери залюбки долучилися до так званого інтерактиву та поділилися своїми версіями підпису ефектного знімку.
- Нехай весь світ зачекає, коли така красуня засмагає...
- #НеМамка на відпочинку
- Спляча Афродіта
- Щаслива і незалежна
Нагадаємо, раніше ексдружина Дзідзьо розсекретила загадкового чоловіка, з яким ніжно обіймалася. SLAVIA показала фото молодика-красунчика.