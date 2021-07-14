На термометре +44 Сº: в Беларуси заводчане работают в экстремальных условиях

На термометре +44 Сº: в Беларуси заводчане работают в экстремальных условиях

Такая температура достаточно опасна для здоровья.

Работники Минского тракторного завода (Беларусь) жалуются на нечеловеческие условия: рабочие вынуждены работать в цеху, где столбики термометров фиксируют +44 Сº.

Об этом сообщает Telegram канал "Беларусь головного мозга".

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Пользователи приложения в комментариях акцентировали, что это слишком тяжелые условия для работы. Также важным является фактор большой опасности для здоровья работников Минского тракторного завода.

Напомним, Лукашенко пожаловался Путину на работу правозащитников и западных СМИ в Беларуси, обвинив их в "насаждении террора". 14 июля, белорусские силовики наведались с массовыми обысками в правозащитные организации в разных городах страны. Известно о задержании уже нескольких человек.

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