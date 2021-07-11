В Беларуси ветром снесло надувные батуты с детьми: 5 человек пострадали

Среди пострадавших — двое детей.

11 июля в Беларуси ветром снесло надувные батуты с детьми. Инцидент произошел в городе Александрия.

Об этом пишет APnews со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Беларуси.

Жуткое зрелище попало на камеры очевидцев. На кадрах видно, как надувного дракона срывает с земли и кружит несколько раз в воздухе, затем он падает на землю. В это время на нем находились дети.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, пострадали пять человек, из них двое детей. Их доставили в больницу.

Напомним, в Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Новый бассейн — не первая рекордное сооружение Дубая.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку